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Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Черноморска в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Черноморска в Одесской области - РИА Новости, 07.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Черноморска в Одесской области
В районе города Черноморска в Одесской области прогремели взрывы, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T21:32
2024-04-07T21:32
2024-04-07T23:18
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В районе города Черноморска в Одесской области прогремели взрывы, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрывах в районе Черноморска Одесской области", — говорится в публикации.В 21:03 мск в регионе объявили воздушную тревогу.Позднее, по данным агентства РБК-Украина, взрывы также прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области. В 20:43 там запустили сигнал о воздушной опасности.В последнее время российские войска наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240407/dnr-1938109327.html
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черноморск, одесская область, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черноморск, Одесская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Черноморска в Одесской области
"Страна.ua": в районе Черноморска Одесской области прогремели взрывы