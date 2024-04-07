https://ria.ru/20240407/vzryvy-1938456738.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Черноморска в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Черноморска в Одесской области - РИА Новости, 07.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Черноморска в Одесской области

В районе города Черноморска в Одесской области прогремели взрывы, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T21:32

2024-04-07T21:32

2024-04-07T23:18

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В районе города Черноморска в Одесской области прогремели взрывы, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрывах в районе Черноморска Одесской области", — говорится в публикации.В 21:03 мск в регионе объявили воздушную тревогу.Позднее, по данным агентства РБК-Украина, взрывы также прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области. В 20:43 там запустили сигнал о воздушной опасности.В последнее время российские войска наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240407/dnr-1938109327.html

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черноморск, одесская область, россия, вооруженные силы украины, в мире