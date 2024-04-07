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Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Черноморска в Одесской области - РИА Новости, 07.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:32 07.04.2024 (обновлено: 23:18 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/vzryvy-1938456738.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Черноморска в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Черноморска в Одесской области - РИА Новости, 07.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Черноморска в Одесской области
В районе города Черноморска в Одесской области прогремели взрывы, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T21:32
2024-04-07T23:18
специальная военная операция на украине
черноморск
одесская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В районе города Черноморска в Одесской области прогремели взрывы, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрывах в районе Черноморска Одесской области", — говорится в публикации.В 21:03 мск в регионе объявили воздушную тревогу.Позднее, по данным агентства РБК-Украина, взрывы также прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области. В 20:43 там запустили сигнал о воздушной опасности.В последнее время российские войска наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240407/dnr-1938109327.html
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черноморск
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черноморск, одесская область, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черноморск, Одесская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Черноморска в Одесской области

"Страна.ua": в районе Черноморска Одесской области прогремели взрывы

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник полиции Украины исследует обломки
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник полиции Украины исследует обломки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В районе города Черноморска в Одесской области прогремели взрывы, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Сообщают о взрывах в районе Черноморска Одесской области", — говорится в публикации.
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В 21:03 мск в регионе объявили воздушную тревогу.
Позднее, по данным агентства РБК-Украина, взрывы также прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области. В 20:43 там запустили сигнал о воздушной опасности.
В последнее время российские войска наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерноморскОдесская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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