https://ria.ru/20240407/vzryvy-1938367933.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 07.04.2024

В Харькове прогремели взрывы

Два взрыва прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города на Украине Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T12:04

2024-04-07T12:04

2024-04-07T12:05

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Два взрыва прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города на Украине Игорь Терехов в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "Город под обстрелом. Два взрыва", - написал Терехов. Более подробной информации не приводится. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

харьков

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в мире, харьков, украина