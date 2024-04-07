https://ria.ru/20240407/vzryvy-1938336481.html

В Одессе произошел пожар после ночных взрывов

В Одессе произошел пожар после ночных взрывов - РИА Новости, 07.04.2024

В Одессе произошел пожар после ночных взрывов

Пожар произошел в Одессе на юге Украины после ночных взрывов, повреждены здания, сообщают в воскресенье в силах обороны юга ВСУ. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T07:36

2024-04-07T07:36

2024-04-07T07:58

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Пожар произошел в Одессе на юге Украины после ночных взрывов, повреждены здания, сообщают в воскресенье в силах обороны юга ВСУ. Украинский телеканал "Общественное" в ночь на воскресенье сообщал, что в Одессе прогремели взрывы. "В результате… возник пожар... Повреждены административное и техническое здания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВСУ. Утверждается, что пожар локализован. Позднее в эфире телеканала "Рада" начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что после взрывов в Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. Однако она не уточнила, о каких именно объектах идет речь.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240407/tsirkon-1938325921.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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