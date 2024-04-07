В Одессе произошел пожар после ночных взрывов
ВСУ: в Одессе произошел пожар после ночных взрывов, повреждены здания
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Пожар произошел в Одессе на юге Украины после ночных взрывов, повреждены здания, сообщают в воскресенье в силах обороны юга ВСУ.
Украинский телеканал "Общественное" в ночь на воскресенье сообщал, что в Одессе прогремели взрывы.
"В результате… возник пожар... Повреждены административное и техническое здания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВСУ.
Утверждается, что пожар локализован.
Позднее в эфире телеканала "Рада" начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что после взрывов в Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. Однако она не уточнила, о каких именно объектах идет речь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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