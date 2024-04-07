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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:27 07.04.2024 (обновлено: 11:15 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/vzryv-1938354313.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 07.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
В Одессе прогремел взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T10:27
2024-04-07T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
одесская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Одессе прогремел взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."Взрыв в Одессе", — говорится в публикации.Утверждается, что после этого в городе заметен дым.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области не объявляли воздушную тревогу.В последнее время Вооруженные силы России наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Как сообщали украинские СМИ, минувшей ночью после взрывов в Одессе начался пожар. Позднее начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк уточнила, что пострадала припортовая инфраструктура.
https://ria.ru/20240407/podpole-1938332239.html
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в мире, одесса, одесская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

"Общественное": в Одессе прогремел взрыв

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Одессе прогремел взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"Взрыв в Одессе", — говорится в публикации.
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Подполье обесточило военную часть ВСУ под Одессой
Вчера, 04:48
Утверждается, что после этого в городе заметен дым.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области не объявляли воздушную тревогу.
В последнее время Вооруженные силы России наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Как сообщали украинские СМИ, минувшей ночью после взрывов в Одессе начался пожар. Позднее начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк уточнила, что пострадала припортовая инфраструктура.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаОдесская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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