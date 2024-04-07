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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 07.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
В Одессе прогремел взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T10:27
2024-04-07T10:27
2024-04-07T11:15
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Одессе прогремел взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."Взрыв в Одессе", — говорится в публикации.Утверждается, что после этого в городе заметен дым.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области не объявляли воздушную тревогу.В последнее время Вооруженные силы России наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Как сообщали украинские СМИ, минувшей ночью после взрывов в Одессе начался пожар. Позднее начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк уточнила, что пострадала припортовая инфраструктура.
https://ria.ru/20240407/podpole-1938332239.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Общественное": в Одессе прогремел взрыв