https://ria.ru/20240407/vzryv-1938322298.html

В Харькове прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В Харькове прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 07.04.2024

В Харькове прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В Харькове прозвучал взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T00:45

2024-04-07T00:45

2024-04-07T09:08

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Харькове прозвучал взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Харькове прогремел взрыв", — говорится в публикации.Спустя девять минут СМИ заявило о повторном взрыве в городе.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 0:15 мск.Как рассказал РИА Новости утром в воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедева, вооруженные силы уничтожили в районе харьковского аэропорта иностранную систему ПВО зенитного типа.В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам.По словам Лебедева, ночью в субботу ВС России уничтожили склад в Харькове. На нем хранились снаряды для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область.Днем того же дня Минобороны сообщило, что армия ликвидировала в районе Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.

https://ria.ru/20240404/kharkov-1937767740.html

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240407/podpole-1938332239.html

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