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В Харькове прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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00:45 07.04.2024 (обновлено: 09:08 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/vzryv-1938322298.html
В Харькове прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Харькове прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 07.04.2024
В Харькове прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Харькове прозвучал взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T00:45
2024-04-07T09:08
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Харькове прозвучал взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Харькове прогремел взрыв", — говорится в публикации.Спустя девять минут СМИ заявило о повторном взрыве в городе.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 0:15 мск.Как рассказал РИА Новости утром в воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедева, вооруженные силы уничтожили в районе харьковского аэропорта иностранную систему ПВО зенитного типа.В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам.По словам Лебедева, ночью в субботу ВС России уничтожили склад в Харькове. На нем хранились снаряды для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область.Днем того же дня Минобороны сообщило, что армия ликвидировала в районе Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.
https://ria.ru/20240404/kharkov-1937767740.html
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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в мире, харьков, украина, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

"Общественное": в Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Харькове прозвучал взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Харькове прогремел взрыв", — говорится в публикации.
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ВС России поразили танковое училище в Харькове, сообщили подпольщики
4 апреля, 11:03
Спустя девять минут СМИ заявило о повторном взрыве в городе.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 0:15 мск.
Как рассказал РИА Новости утром в воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедева, вооруженные силы уничтожили в районе харьковского аэропорта иностранную систему ПВО зенитного типа.
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В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам.
По словам Лебедева, ночью в субботу ВС России уничтожили склад в Харькове. На нем хранились снаряды для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область.
Днем того же дня Минобороны сообщило, что армия ликвидировала в районе Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаХарьковская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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