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В Харькове прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Харькове прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 07.04.2024
В Харькове прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Харькове прозвучал взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T00:45
2024-04-07T00:45
2024-04-07T09:08
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Харькове прозвучал взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Харькове прогремел взрыв", — говорится в публикации.Спустя девять минут СМИ заявило о повторном взрыве в городе.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 0:15 мск.Как рассказал РИА Новости утром в воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедева, вооруженные силы уничтожили в районе харьковского аэропорта иностранную систему ПВО зенитного типа.В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам.По словам Лебедева, ночью в субботу ВС России уничтожили склад в Харькове. На нем хранились снаряды для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область.Днем того же дня Минобороны сообщило, что армия ликвидировала в районе Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.
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В Харькове прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
"Общественное": в Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога