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В Совфеде рассказали, к чему приведет отправка французских войск на Украину
В Совфеде рассказали, к чему приведет отправка французских войск на Украину - РИА Новости, 07.04.2024
В Совфеде рассказали, к чему приведет отправка французских войск на Украину
Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что отправка французских солдат на Украину станет для них билетом в один конец. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:05
2024-04-07T13:05
2024-04-07T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что отправка французских солдат на Украину станет для них билетом в один конец. Ранее Владимир Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Соответствующее заявление Зеленский сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, задействованных на данном направлении. "Для французов - это будет билет в один конец. Американцы не станут помогать им в этой авантюре, о чем заявляют уже чуть ли не в открытую", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его мнению, Макрон очень плохо учил историю в школе или не учил вовсе. "Тех, кто не знает истории, она, как правило, жестоко наказывает. Вопрос, кто будет воевать у французов? Коренной нации почти не осталось. А приезжие из других стран и континентов вряд ли захотят проливать кровь ради тандема сумасбродного политика и террориста. А если захотят – то земли у нас много, всех тут и закопаем", - сказал российский сенатор.
https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, франция, россия
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Украина, Франция, Россия
В Совфеде рассказали, к чему приведет отправка французских войск на Украину
Кастюкевич назвал отправку французских войск на Украину билетом в один конец
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что отправка французских солдат на Украину станет для них билетом в один конец.
Ранее Владимир Зеленский
в эфире украинского новостного телемарафона поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона
о возможной отправке войск на Украину. Соответствующее заявление Зеленский сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, задействованных на данном направлении.
"Для французов - это будет билет в один конец. Американцы не станут помогать им в этой авантюре, о чем заявляют уже чуть ли не в открытую", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его мнению, Макрон очень плохо учил историю в школе или не учил вовсе.
"Тех, кто не знает истории, она, как правило, жестоко наказывает. Вопрос, кто будет воевать у французов? Коренной нации почти не осталось. А приезжие из других стран и континентов вряд ли захотят проливать кровь ради тандема сумасбродного политика и террориста. А если захотят – то земли у нас много, всех тут и закопаем", - сказал российский сенатор.