Роспотребнадзор призвал усилить мониторинг за качеством воды в Орске

Попова призвала усилить мониторинг за качеством питьевой воды в Орске
В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.
В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.
Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.
Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.
Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.
Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.
Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.
Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.
Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.
Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.
Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.
Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.
В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.
В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.
Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.
Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.
Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.
Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.
В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.
В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.
В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.
Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.
Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.
Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.
Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.
Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.
В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.
Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.
Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.
В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.