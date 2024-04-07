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Роспотребнадзор призвал усилить мониторинг за качеством воды в Орске

Роспотребнадзор призвал усилить мониторинг за качеством воды в Орске - РИА Новости, 07.04.2024

Роспотребнадзор призвал усилить мониторинг за качеством воды в Орске

Ситуация в Орске в целом контролируемая, но нужен более усиленный мониторинг за качеством питьевой воды, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T16:49

2024-04-07T16:49

2024-04-07T17:13

орск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

оренбургская область

анна попова

денис паслер

александр куренков (мчс)

россия

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ситуация в Орске в целом контролируемая, но нужен более усиленный мониторинг за качеством питьевой воды, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.В воскресенье в подтопленном Орске прошло заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, в котором участвовали глава МЧС Александр Куренков, главный государственный санитарный врач России Анна Попова, заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Путницкий, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, руководители федеральных ведомств, информирует региональное правительство."Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова приняла участие в заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Оренбургской области. В своём выступлении по санитарно-эпидемиологической обстановке на территории региона, она отметила, что ситуация в целом контролируемая, однако необходим более усиленный мониторинг за качеством питьевой воды", - говорится на сайте Роспотребнадзора.Попова отметила, что в целях предупреждения кишечных инфекций, необходимо употреблять только бутилированную или кипяченую воду. По ее словам, в регионе есть запас вакцин."С начала паводка отобрано и исследовано 2,8 тысячи проб питьевой воды на всех этапах водоподготовки. Только за 7 апреля отобрано 190 проб", - добавляется в сообщении.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.

орск

оренбургская область

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орск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оренбургская область, анна попова, денис паслер, александр куренков (мчс), россия, прорыв дамбы в орске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия