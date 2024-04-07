https://ria.ru/20240407/vengriya-1938320911.html

США пытаются создать оппозиционную силу в Венгрии, заявил эксперт

США пытаются создать оппозиционную силу в Венгрии, заявил эксперт - РИА Новости, 07.04.2024

США пытаются создать оппозиционную силу в Венгрии, заявил эксперт

США пытаются до президентских выборов в ноябре успеть создать в Венгрии новую оппозиционную силу, которая помогала бы определенным американским кругам оказывать РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T00:24

2024-04-07T00:24

2024-04-07T00:24

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БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. США пытаются до президентских выборов в ноябре успеть создать в Венгрии новую оппозиционную силу, которая помогала бы определенным американским кругам оказывать давление на правительство венгерского премьер-министра Виктора Орбана, поэтому финансируют антиправительственные митинги, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. В Будапеште в субботу состоялся митинг с требованиями отставки правительства, в котором приняли участие несколько десятков тысяч человек. Организатором акции стал юрист Петер Мадьяр, бывший сотрудник венгерских правительственных организаций и бывший муж экс-министра юстиции Венгрии Юдит Варги, которая вынуждена была в феврале подать в отставку из-за скандала с помилованием замешанного в педофилии. Он заявил, что собирается создать новую политическую партию, которая примет участие в выборах в Европарламент. В своей речи Мадьяр выступил с критикой правительства Орбана и обвинениями венгерских властей в коррупции. "Все это очень похоже на американскую кампанию. На такие мероприятия, которые Мадьяр проводит в последние недели - со сценой, освещением, музыкой и певцами - нужны сотни миллионов форинтов, у него таких денег нет. Из провинции привозили людей на автобусах. Мадьяр сам говорил в интервью, что через посредников имеет связь с послом США", - сказал Шпётле. По его словам, в своих первых выступлениях с критикой системы власти в Венгрии после отставки бывшей жены Мадьяр был искренен, а потом "за ним кто-то встал". "Америка заинтересована в долгосрочных переменах в Венгрии, а не краткосрочных. У них очень мало времени. Сейчас выглядит так, что на выборах президента там выиграет Дональд Трамп. Но до этого момента есть время, чтобы в Венгрии создать новую оппозицию, которая будет долгое время помогать определенному кругу американских интересов. Нужно новое лицо в венгерской оппозиционной политике, попробуют финансировать Петера Мадьяра, он молодой, хорошо выглядит, многим симпатичен", - отметил эксперт. По мнению Шпётле, есть шанс выстроить на основе Мадьяра новую политическую силу, которая попытается получить пару кресел в Европарламенте, а в 2026 году выдвинет его в качестве кандидата на пост премьера Венгрии. "Это было бы не очень хорошо для России, потому что он высказывает и антироссийские лозунги, что Венгрию надо вести обратно в ЕС, к Западной Европе. И для России было бы не очень хорошо, если бы такой политик в Венгрии стремился к власти. Он говорит все то же, что и оппозиция. Ничего нового не говорит, только что здесь диктатура, коррупция, нет свободной прессы и свободных судов", - сказал собеседник агентства. Эксперт также добавил, что больше всего Мадьяра боятся именно оппозиционные венгерские партии, потому что он может отобрать у них часть голосов на выборах, а также переманить на свою сторону неопределившихся.

https://ria.ru/20240315/vengriya-1933086227.html

https://ria.ru/20240315/orban-1933290926.html

https://ria.ru/20240322/evrosoyuz-1934884803.html

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в мире, венгрия, россия, сша, виктор орбан, дональд трамп, европарламент, евросоюз