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Паслер рассказал, какой ущерб паводок под Оренбургом нанес отрасли АПК
Паслер рассказал, какой ущерб паводок под Оренбургом нанес отрасли АПК - РИА Новости, 07.04.2024
Паслер рассказал, какой ущерб паводок под Оренбургом нанес отрасли АПК
По предварительным данным, ущерб от паводка агропромышленному комплексу Оренбургской области составит 65 миллионов рублей, сообщил глава региона Денис Паслер. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T15:45
2024-04-07T15:45
2024-04-07T15:49
оренбург
оренбургская область
общество
прорыв дамбы в орске
происшествия
денис паслер
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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УФА, 7 апр - РИА Новости. По предварительным данным, ущерб от паводка агропромышленному комплексу Оренбургской области составит 65 миллионов рублей, сообщил глава региона Денис Паслер."По предварительным данным федерального Минстроя, ущерб, нанесенный инфраструктуре в результате паводка, составляет порядка 21 млрд рублей. 65 млн рублей - предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу", - написал Паслер в своем Telegram-канале.В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.
https://ria.ru/20240407/orsk-1938347625.html
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Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха
Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха
2024-04-07T15:45
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оренбург, оренбургская область, общество, прорыв дамбы в орске, происшествия, денис паслер, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Оренбург, Оренбургская область, Общество, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Денис Паслер, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Паслер рассказал, какой ущерб паводок под Оренбургом нанес отрасли АПК
Паслер: паводок под Оренбургом нанес ущерб отрасли АПК на 65 миллионов рублей