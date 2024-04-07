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Республиканцы поставили Украину в один ряд со своими противниками - РИА Новости, 07.04.2024
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20:33 07.04.2024 (обновлено: 21:31 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938448764.html
Республиканцы поставили Украину в один ряд со своими противниками
Республиканцы поставили Украину в один ряд со своими противниками - РИА Новости, 07.04.2024
Республиканцы поставили Украину в один ряд со своими противниками
Ставленник бывшего президента США Дональда Трампа на посту председателя Национального комитета Республиканской партии Майкл Уотли в эфире телеканала Fox News... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T20:33
2024-04-07T21:31
в мире
сша
украина
дональд трамп
джо байден
китай
иран
майк джонсон
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ставленник бывшего президента США Дональда Трампа на посту председателя Национального комитета Республиканской партии Майкл Уотли в эфире телеканала Fox News поставил Украину в один ряд с Китаем и Ираном."Безответственное руководство Джо Байдена показало Китаю, Украине и Ирану, что они могут чувствовать себя более агрессивными на мировой арене", — заявил он.По словам политика, перечисленные страны могут даже попытаться вмешаться в американский предвыборный процесс.Выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Основные кандидаты — нынешний президент Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп.Возглавляя страну, Трамп неоднократно отмечал, что КНР выступает главным соперником и конкурентом Соединенных Штатов на мировой арене. В октябре прошлого года спикер палаты представителей Майк Джонсон также назвал Китай противником США, добавив, что Вашингтон делает все возможное, чтобы сохранить свое военное превосходство над ним.Дипломатические отношения c Ираном США разорвали в 1980 году после захвата сотрудников американского посольства в Тегеране. С тех пор Вашингтон неоднократно выражал озабоченность в связи с иранской ядерной программой и возможными нарушениями прав человека в стране, в связи с чем на нее накладывались многочисленные санкции.
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938424706.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, джо байден, китай, иран, майк джонсон
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Китай, Иран, Майк Джонсон
Республиканцы поставили Украину в один ряд со своими противниками

Глава НК республиканцев Уотли поставил Украину в один ряд с противниками США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ставленник бывшего президента США Дональда Трампа на посту председателя Национального комитета Республиканской партии Майкл Уотли в эфире телеканала Fox News поставил Украину в один ряд с Китаем и Ираном.
"Безответственное руководство Джо Байдена показало Китаю, Украине и Ирану, что они могут чувствовать себя более агрессивными на мировой арене", — заявил он.
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По словам политика, перечисленные страны могут даже попытаться вмешаться в американский предвыборный процесс.
Выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Основные кандидаты — нынешний президент Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
Возглавляя страну, Трамп неоднократно отмечал, что КНР выступает главным соперником и конкурентом Соединенных Штатов на мировой арене. В октябре прошлого года спикер палаты представителей Майк Джонсон также назвал Китай противником США, добавив, что Вашингтон делает все возможное, чтобы сохранить свое военное превосходство над ним.
Дипломатические отношения c Ираном США разорвали в 1980 году после захвата сотрудников американского посольства в Тегеране. С тех пор Вашингтон неоднократно выражал озабоченность в связи с иранской ядерной программой и возможными нарушениями прав человека в стране, в связи с чем на нее накладывались многочисленные санкции.
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