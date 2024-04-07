https://ria.ru/20240407/ukraina-1938448764.html
Республиканцы поставили Украину в один ряд со своими противниками
Республиканцы поставили Украину в один ряд со своими противниками - РИА Новости, 07.04.2024
Республиканцы поставили Украину в один ряд со своими противниками
Ставленник бывшего президента США Дональда Трампа на посту председателя Национального комитета Республиканской партии Майкл Уотли в эфире телеканала Fox News... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T20:33
2024-04-07T20:33
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ставленник бывшего президента США Дональда Трампа на посту председателя Национального комитета Республиканской партии Майкл Уотли в эфире телеканала Fox News поставил Украину в один ряд с Китаем и Ираном."Безответственное руководство Джо Байдена показало Китаю, Украине и Ирану, что они могут чувствовать себя более агрессивными на мировой арене", — заявил он.По словам политика, перечисленные страны могут даже попытаться вмешаться в американский предвыборный процесс.Выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Основные кандидаты — нынешний президент Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп.Возглавляя страну, Трамп неоднократно отмечал, что КНР выступает главным соперником и конкурентом Соединенных Штатов на мировой арене. В октябре прошлого года спикер палаты представителей Майк Джонсон также назвал Китай противником США, добавив, что Вашингтон делает все возможное, чтобы сохранить свое военное превосходство над ним.Дипломатические отношения c Ираном США разорвали в 1980 году после захвата сотрудников американского посольства в Тегеране. С тех пор Вашингтон неоднократно выражал озабоченность в связи с иранской ядерной программой и возможными нарушениями прав человека в стране, в связи с чем на нее накладывались многочисленные санкции.
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938424706.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, джо байден, китай, иран, майк джонсон
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Китай, Иран, Майк Джонсон
Республиканцы поставили Украину в один ряд со своими противниками
Глава НК республиканцев Уотли поставил Украину в один ряд с противниками США
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Ставленник бывшего президента США Дональда Трампа на посту председателя Национального комитета Республиканской партии Майкл Уотли в эфире телеканала Fox News
поставил Украину в один ряд с Китаем и Ираном.
"Безответственное руководство Джо Байдена показало Китаю, Украине и Ирану, что они могут чувствовать себя более агрессивными на мировой арене", — заявил он.
По словам политика, перечисленные страны могут даже попытаться вмешаться в американский предвыборный процесс.
Выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Основные кандидаты — нынешний президент Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
Возглавляя страну, Трамп неоднократно отмечал, что КНР выступает главным соперником и конкурентом Соединенных Штатов на мировой арене. В октябре прошлого года спикер палаты представителей Майк Джонсон также назвал Китай противником США, добавив, что Вашингтон делает все возможное, чтобы сохранить свое военное превосходство над ним.
Дипломатические отношения c Ираном США разорвали в 1980 году после захвата сотрудников американского посольства в Тегеране. С тех пор Вашингтон неоднократно выражал озабоченность в связи с иранской ядерной программой и возможными нарушениями прав человека в стране, в связи с чем на нее накладывались многочисленные санкции.