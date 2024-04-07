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Кулеба сделал шокирующее заявление о ВС России - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 07.04.2024 (обновлено: 09:58 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938339324.html
Кулеба сделал шокирующее заявление о ВС России
Кулеба сделал шокирующее заявление о ВС России - РИА Новости, 07.04.2024
Кулеба сделал шокирующее заявление о ВС России
Российские авиабомбы регулярно уничтожают позиции украинских военных, признал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times. "По (солдатам ВСУ. —... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T08:30
2024-04-07T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские авиабомбы регулярно уничтожают позиции украинских военных, признал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times. "По (солдатам ВСУ. — Прим.ред) массово и, я бы даже сказал, регулярно бьют управляемыми авиабомбами, которые уничтожают наши позиции", — отметил Кулеба. Он добавил, что от этих снарядов невозможно скрыться и единственный способ противостоять — сбить бомбардировщик.ВКС активно применяют в зоне СВО авиабомбы, которые начали оснащать универсальными модулями планирования и коррекции. Такая модернизация позволила боевым самолеты наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь систем ПВО противника.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938348458.html
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в мире, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Россия
Кулеба сделал шокирующее заявление о ВС России

Кулеба заявил, что российские авиабомбы регулярно уничтожают позиции ВСУ

© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские авиабомбы регулярно уничтожают позиции украинских военных, признал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

"По (солдатам ВСУ. — Прим.ред) массово и, я бы даже сказал, регулярно бьют управляемыми авиабомбами, которые уничтожают наши позиции", — отметил Кулеба.
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Он добавил, что от этих снарядов невозможно скрыться и единственный способ противостоять — сбить бомбардировщик.
ВКС активно применяют в зоне СВО авиабомбы, которые начали оснащать универсальными модулями планирования и коррекции. Такая модернизация позволила боевым самолеты наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь систем ПВО противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий КулебаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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