https://ria.ru/20240407/ukraina-1938339324.html

Кулеба сделал шокирующее заявление о ВС России

Кулеба сделал шокирующее заявление о ВС России - РИА Новости, 07.04.2024

Кулеба сделал шокирующее заявление о ВС России

Российские авиабомбы регулярно уничтожают позиции украинских военных, признал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times. "По (солдатам ВСУ. —... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T08:30

2024-04-07T08:30

2024-04-07T09:58

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские авиабомбы регулярно уничтожают позиции украинских военных, признал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times. "По (солдатам ВСУ. — Прим.ред) массово и, я бы даже сказал, регулярно бьют управляемыми авиабомбами, которые уничтожают наши позиции", — отметил Кулеба. Он добавил, что от этих снарядов невозможно скрыться и единственный способ противостоять — сбить бомбардировщик.ВКС активно применяют в зоне СВО авиабомбы, которые начали оснащать универсальными модулями планирования и коррекции. Такая модернизация позволила боевым самолеты наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь систем ПВО противника.

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938348458.html

https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html

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в мире, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, россия