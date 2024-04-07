https://ria.ru/20240407/ukraina-1938339324.html
Кулеба сделал шокирующее заявление о ВС России
Кулеба сделал шокирующее заявление о ВС России - РИА Новости, 07.04.2024
Кулеба сделал шокирующее заявление о ВС России
Российские авиабомбы регулярно уничтожают позиции украинских военных, признал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times. "По (солдатам ВСУ. —... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T08:30
2024-04-07T08:30
2024-04-07T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_c9c7fb168f6c1e57c558aa18609cfe10.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские авиабомбы регулярно уничтожают позиции украинских военных, признал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times. "По (солдатам ВСУ. — Прим.ред) массово и, я бы даже сказал, регулярно бьют управляемыми авиабомбами, которые уничтожают наши позиции", — отметил Кулеба. Он добавил, что от этих снарядов невозможно скрыться и единственный способ противостоять — сбить бомбардировщик.ВКС активно применяют в зоне СВО авиабомбы, которые начали оснащать универсальными модулями планирования и коррекции. Такая модернизация позволила боевым самолеты наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь систем ПВО противника.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938348458.html
https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_8a709fef564f18c7f594c40ea67984e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Россия
Кулеба сделал шокирующее заявление о ВС России
Кулеба заявил, что российские авиабомбы регулярно уничтожают позиции ВСУ