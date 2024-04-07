https://ria.ru/20240407/ugroza-1938421103.html
В Белгороде отменили опасность атаки беспилотника
В Белгороде отменили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 07.04.2024
В Белгороде отменили опасность атаки беспилотника
Объявленная ранее опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) отменена, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T17:32
2024-04-07T17:32
2024-04-07T17:33
специальная военная операция на украине
белгород
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528602_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_c051e2eede501ec92fb3199d6d532088.jpg
БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Объявленная ранее опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) отменена, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. Сообщение о запуске угрозы атаки БПЛА было в 15.27 мск, спустя почти 2 часа отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528602_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_42031112416e52b92d9dc62a035f6c88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Безопасность
В Белгороде отменили опасность атаки беспилотника
В Белгороде отменили опасность атаки беспилотного летательного аппарата