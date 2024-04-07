https://ria.ru/20240407/ugroza-1938421103.html

В Белгороде отменили опасность атаки беспилотника

В Белгороде отменили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 07.04.2024

В Белгороде отменили опасность атаки беспилотника

Объявленная ранее опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) отменена, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T17:32

2024-04-07T17:32

2024-04-07T17:33

специальная военная операция на украине

белгород

безопасность

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БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Объявленная ранее опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) отменена, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. Сообщение о запуске угрозы атаки БПЛА было в 15.27 мск, спустя почти 2 часа отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

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белгород, безопасность