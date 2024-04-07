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Российские войска отразили 11 атак на Авдеевском направлении - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 07.04.2024 (обновлено: 13:51 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/svo-1938379835.html
Российские войска отразили 11 атак на Авдеевском направлении
Российские войска отразили 11 атак на Авдеевском направлении - РИА Новости, 07.04.2024
Российские войска отразили 11 атак на Авдеевском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении до 375 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:31
2024-04-07T13:51
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
красногоровка
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении до 375 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение противнику и улучшили положение по переднему краю. Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 115-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка Донецкой народной республики."Противник потерял до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html
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безопасность, вооруженные силы украины, красногоровка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Красногоровка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска отразили 11 атак на Авдеевском направлении

МО: российские войска отразили 11 атак ВСУ на Авдеевском направлении за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении до 375 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение противнику и улучшили положение по переднему краю. Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 115-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка Донецкой народной республики.
"Противник потерял до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныКрасногоровкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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