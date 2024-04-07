https://ria.ru/20240407/svo-1938379835.html

Российские войска отразили 11 атак на Авдеевском направлении

Российские войска отразили 11 атак на Авдеевском направлении - РИА Новости, 07.04.2024

Российские войска отразили 11 атак на Авдеевском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении до 375 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T13:31

2024-04-07T13:31

2024-04-07T13:51

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

красногоровка

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении до 375 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение противнику и улучшили положение по переднему краю. Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 115-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка Донецкой народной республики."Противник потерял до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html

красногоровка

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безопасность, вооруженные силы украины, красногоровка, министерство обороны рф (минобороны рф)