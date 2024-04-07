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Российские войска отразили 11 атак на Авдеевском направлении
Российские войска отразили 11 атак на Авдеевском направлении - РИА Новости, 07.04.2024
Российские войска отразили 11 атак на Авдеевском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении до 375 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:31
2024-04-07T13:31
2024-04-07T13:51
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
красногоровка
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении до 375 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение противнику и улучшили положение по переднему краю. Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 115-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка Донецкой народной республики."Противник потерял до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.
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красногоровка
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безопасность, вооруженные силы украины, красногоровка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Красногоровка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска отразили 11 атак на Авдеевском направлении
МО: российские войска отразили 11 атак ВСУ на Авдеевском направлении за сутки