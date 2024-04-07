https://ria.ru/20240407/spetsoperatsiya-1938449107.html

Спецоперация, 7 апреля: одесское подполье обесточило производство БПЛА

Спецоперация, 7 апреля: одесское подполье обесточило производство БПЛА - РИА Новости, 07.04.2024

Спецоперация, 7 апреля: одесское подполье обесточило производство БПЛА

Пророссийское одесское подполье уничтожило электрический распределительный щит, обесточив украинскую военную часть в поселке Авангард и производство... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T20:35

2024-04-07T20:35

2024-04-07T20:35

специальная военная операция на украине

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белгородская область

владимир зеленский

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сергей лебедев

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пророссийское одесское подполье уничтожило электрический распределительный щит, обесточив украинскую военную часть в поселке Авангард и производство беспилотников для ВСУ в Хлебодарском под Одессой, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-одесситов. "Одесса, подполье сообщает, что в результате уничтожения подпольщиками распределительного щита в поселках Авангард и Хлебодарск и военной части в Авангарде номер А1620 сейчас без света. Работа проведена красиво, горело ярко", - сказал собеседник агентства. Он также предоставил РИА Новости подтверждающие фотографии, на которых виден горящий в темное время суток распределительный электрощит. Подпольщик отметил, что основной целью было обесточить военную часть в Авангарде и цех, где шло производство БПЛА в Хлебодарске. Кроме того, отметил Лебедев, Вооруженные силы России ударами днем в воскресенье поразили целую площадку топливных хранилищ в Харькове, а также склады и ангары рядом с аэропортом. Киевский режим намерен мобилизовать девушек с 18 летУкраинские власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет, сообщило местное издание "Страна", проанализировав текст указа Владимира Зеленского. "Власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Согласно данным издания, в подписанном ранее Зеленским законе об электронном реестре военнообязанных прописана норма о том, что органы власти подают данные в реестр обо всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, вне зависимости от их пола. Из этого журналисты сделали вывод, что женщины также попадут в реестр военнообязанных. Зеленскому могут устроить переворотСоветник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА Новости, что на Украине не исключен военный переворот для свержения отменившего президентские выборы Владимира Зеленского, возглавить переворот может бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. По словам Гагина, Западу важно поддерживать "картинку хотя бы какой-то демократии на Украине", поэтому после отмены президентских выборов в этой стране не исключен военный переворот. "Вполне возможно, что Зеленского заменят путем военного переворота. Да, это возможно. Претендентов на его место достаточно в стране, и за каждым из них стоит иностранная разведка стран НАТО. В любом случае кого-то из них могут разыграть как очередную фигуру на шахматной доске. Ну, изначально называли Залужного, прежде всего, потому что Залужный имел и имеет до сих пор некий авторитет и среди гражданских, и среди военных", - считает собеседник агентства. Массированная атака дронов на Белгородскую областьПятнадцать украинских БПЛА самолетного типа перехвачены и уничтожены над Белгородской и Брянской областями, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Седьмого апреля около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской (12 БПЛА) и Брянской (3 БПЛА) областей", - сказали в ведомстве. Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дроновЗапорожская АЭС не получила критических повреждений после беспрецедентной серии атак со стороны Украины, в результате которых ранены трое человек, радиационный фон на станции и прилегающей территории в норме, заявил "Росатом". "Седьмого апреля 2024 года ВСУ произвели беспрецедентную серию атак по Запорожской АЭС. В 11.38 удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены трое сотрудников (один из них тяжело). Спустя полчаса беспилотник атаковал район грузового порта. Затем нападению дрона подвергся шестой энергоблок ЗАЭС - удар пришелся на купол", - говорится в официальном заявлении госкорпорации, где указывается, что была "создана прямая угроза безопасности станции". "К счастью, критических повреждений и пострадавших нет, радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и не превышает естественных фоновых природных значений", - отмечает "Росатом". Брифинг МионобороныПо данным Минобороны РФ, за сутки российские Вооруженные силы уничтожили склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами. Также уничтожены две украинские пусковые установки ЗРК С-300 и РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Всего за сутки, отмечают в МО РФ, украинские войска потеряли на всех направлениях в зоне СВО около 930 военнослужащих. Российскими подразделениями уничтожены 10 единиц бронетехники противника и 24 орудия полевой артиллерии.

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https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938424706.html

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

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