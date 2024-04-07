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Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.04.2024
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13:35 07.04.2024 (обновлено: 15:29 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/spetsoperatsiya-1938381099.html
Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.04.2024
Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на Донецком направлении отразили девять атак ВСУ, потери Украины за сутки составили до 370 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:35
2024-04-07T15:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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клещеевка
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении отразили девять атак ВСУ, потери Украины за сутки составили до 370 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 93-й механизированной, 17-й танковой бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка Донецкой народной республики и заняли более выгодные рубежи."Кроме того, отразили девять контратак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 92-й десантно-штурмовой, 33-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка и Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По информации Минобороны, ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, танк и 13 автомобилей.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 мм гаубица М777 и два 105 мм орудия М119 производства США, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании,155 мм самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства ФРГ, три 152 мм гаубицы Д-20, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", три 122 мм гаубицы Д-30, склад с боеприпасами ВСУ и три станции радиоэлектронной борьбы "Нота".
https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html
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вооруженные силы украины, россия, украина, клещеевка, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Клещеевка, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 370 военных на Донецком направлении за сутки

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Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении отразили девять атак ВСУ, потери Украины за сутки составили до 370 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 93-й механизированной, 17-й танковой бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка Донецкой народной республики и заняли более выгодные рубежи.
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"Кроме того, отразили девять контратак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 92-й десантно-штурмовой, 33-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка и Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По информации Минобороны, ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, танк и 13 автомобилей.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 мм гаубица М777 и два 105 мм орудия М119 производства США, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании,155 мм самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства ФРГ, три 152 мм гаубицы Д-20, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", три 122 мм гаубицы Д-30, склад с боеприпасами ВСУ и три станции радиоэлектронной борьбы "Нота".
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаКлещеевкаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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