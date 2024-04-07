Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
МО РФ: ВСУ потеряли до 370 военных на Донецком направлении за сутки
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО . Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении отразили девять атак ВСУ, потери Украины за сутки составили до 370 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 93-й механизированной, 17-й танковой бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка Донецкой народной республики и заняли более выгодные рубежи.
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"Кроме того, отразили девять контратак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 92-й десантно-штурмовой, 33-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка и Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По информации Минобороны, ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, танк и 13 автомобилей.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 мм гаубица М777 и два 105 мм орудия М119 производства США, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании,155 мм самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства ФРГ, три 152 мм гаубицы Д-20, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", три 122 мм гаубицы Д-30, склад с боеприпасами ВСУ и три станции радиоэлектронной борьбы "Нота".
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