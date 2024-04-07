https://ria.ru/20240407/spetsoperatsiya-1938381099.html

Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.04.2024

Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска на Донецком направлении отразили девять атак ВСУ, потери Украины за сутки составили до 370 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T13:35

2024-04-07T13:35

2024-04-07T15:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении отразили девять атак ВСУ, потери Украины за сутки составили до 370 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 93-й механизированной, 17-й танковой бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка Донецкой народной республики и заняли более выгодные рубежи."Кроме того, отразили девять контратак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 92-й десантно-штурмовой, 33-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка и Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По информации Минобороны, ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, танк и 13 автомобилей.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 мм гаубица М777 и два 105 мм орудия М119 производства США, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании,155 мм самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства ФРГ, три 152 мм гаубицы Д-20, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", три 122 мм гаубицы Д-30, склад с боеприпасами ВСУ и три станции радиоэлектронной борьбы "Нота".

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

клещеевка

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Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, россия, украина, клещеевка, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность