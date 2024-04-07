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Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 07.04.2024 (обновлено: 16:46 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/spetsoperatsiya-1938379929.html
Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 07.04.2024
Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:31
2024-04-07T16:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
украина
россия
харьковская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Подразделениями "Западной" группировки войск было нанесено огневое поражение формированиям 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 152-мм орудие Д-20, 220-мм установка реактивнойсистемы залпового огня "Ураган", 122-мм установка реактивной системы залпового огня "Град", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства СШАAN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении

МО РФ: Киев потерял до 30 военных и танк на Купянском направлении за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Подразделениями "Западной" группировки войск было нанесено огневое поражение формированиям 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.
Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики.
"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 152-мм орудие Д-20, 220-мм установка реактивнойсистемы залпового огня "Ураган", 122-мм установка реактивной системы залпового огня "Град", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства СШАAN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаРоссияХарьковская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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