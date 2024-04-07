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Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 07.04.2024
Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:31
2024-04-07T13:31
2024-04-07T16:46
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Подразделениями "Западной" группировки войск было нанесено огневое поражение формированиям 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 152-мм орудие Д-20, 220-мм установка реактивнойсистемы залпового огня "Ураган", 122-мм установка реактивной системы залпового огня "Град", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства СШАAN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении
МО РФ: Киев потерял до 30 военных и танк на Купянском направлении за сутки