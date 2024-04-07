https://ria.ru/20240407/spetsoperatsiya-1938379929.html

Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 07.04.2024

Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T13:31

2024-04-07T13:31

2024-04-07T16:46

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

украина

россия

харьковская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926602765_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61dc908ff674b9639c09a13823059c75.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Подразделениями "Западной" группировки войск было нанесено огневое поражение формированиям 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 152-мм орудие Д-20, 220-мм установка реактивнойсистемы залпового огня "Ураган", 122-мм установка реактивной системы залпового огня "Град", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства СШАAN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)