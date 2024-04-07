Новый президент Словакии сделал заявление об отношениях с ЕС и НАТО
Пеллегрини: Словакия не изменит внешнюю политику по отношению к ЕС и НАТО
© AP Photo / Denes Erdos Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, который в субботу победил во втором туре выборов президента Словакии. 7 апреля 2024
© AP Photo / Denes Erdos
Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, который в субботу победил во втором туре выборов президента Словакии. 7 апреля 2024
БРАТИСЛАВА, 7 апр - РИА Новости. Словакия и далее будет ориентирована на Европейский союз и НАТО, оставаясь членом этих организаций, но будет действовать более независимо при принятии решений, заверил в эфире телеканала RTVS глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, который победил на выборах президента.
"Я могу гарантировать всем гражданам Словакии, что республика твердо закреплена в Европейском союзе и НАТО. Никто не может изменить курс нашей внешней политики, но я подтверждаю, что в этих организациях мы должны действовать более независимо, нужно, чтобы наш голос слышали. Мы должны выступить против, если какие-то решения имеют негативное влияние на Словакию, на нашу экономику или живущих тут людей. Понятна наша ориентация на Евросоюз и НАТО, но с другой стороны мы должны смотреть во все стороны", - сказал Пеллегрини.
Пеллегрини победил во втором туре выборов президента Словакии, который состоялся 6 апреля, с 53,12% голосов. Его соперник, экс-глава МИД Словакии иван Корчок ранее признал свое поражение и поздравил Пеллегрини с победой.
Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.
Пеллегрини ратует за прекращение боевых действий на Украине и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала.
Сорокавосьмилетний Пеллегрини возглавил парламент осенью 2023 года, он также является председателем партии Hlas ("Голос"), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием. Пеллегрини ранее и сам был членом возглавляемой Фицо партии, но в 2020 году вышел из нее после раскола, создав собственное социал-демократическое объединение. Фицо заявлял, что будет голосовать за своего бывшего коллегу по партии, потому что уверен в том, что "в принципиальных вопросах Пеллегрини будет стоять за Словакию, а не против нее". Корчока он называл "человеком без собственного мнения", который "продаст Словакию за "дырявый грош".