https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938379196.html

Новый президент Словакии сделал заявление об отношениях с ЕС и НАТО

Новый президент Словакии сделал заявление об отношениях с ЕС и НАТО - РИА Новости, 07.04.2024

Новый президент Словакии сделал заявление об отношениях с ЕС и НАТО

Словакия и далее будет ориентирована на Европейский союз и НАТО, оставаясь членом этих организаций, но будет действовать более независимо при принятии решений,... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T13:25

2024-04-07T13:25

2024-04-07T13:42

в мире

словакия

евросоюз

нато

петер пеллегрини

украина

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БРАТИСЛАВА, 7 апр - РИА Новости. Словакия и далее будет ориентирована на Европейский союз и НАТО, оставаясь членом этих организаций, но будет действовать более независимо при принятии решений, заверил в эфире телеканала RTVS глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, который победил на выборах президента."Я могу гарантировать всем гражданам Словакии, что республика твердо закреплена в Европейском союзе и НАТО. Никто не может изменить курс нашей внешней политики, но я подтверждаю, что в этих организациях мы должны действовать более независимо, нужно, чтобы наш голос слышали. Мы должны выступить против, если какие-то решения имеют негативное влияние на Словакию, на нашу экономику или живущих тут людей. Понятна наша ориентация на Евросоюз и НАТО, но с другой стороны мы должны смотреть во все стороны", - сказал Пеллегрини.Пеллегрини победил во втором туре выборов президента Словакии, который состоялся 6 апреля, с 53,12% голосов. Его соперник, экс-глава МИД Словакии иван Корчок ранее признал свое поражение и поздравил Пеллегрини с победой.Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.Пеллегрини ратует за прекращение боевых действий на Украине и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала.Сорокавосьмилетний Пеллегрини возглавил парламент осенью 2023 года, он также является председателем партии Hlas ("Голос"), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием. Пеллегрини ранее и сам был членом возглавляемой Фицо партии, но в 2020 году вышел из нее после раскола, создав собственное социал-демократическое объединение. Фицо заявлял, что будет голосовать за своего бывшего коллегу по партии, потому что уверен в том, что "в принципиальных вопросах Пеллегрини будет стоять за Словакию, а не против нее". Корчока он называл "человеком без собственного мнения", который "продаст Словакию за "дырявый грош".

https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938375315.html

https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938378850.html

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в мире, словакия, евросоюз, нато, петер пеллегрини, украина