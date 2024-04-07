Французский политик отреагировал на итоги выборов президента Словакии
Филиппо назвал победу Пеллегрини на выборах президента Словакии хорошей новостью
© AP Photo / Laurent CiprianiФранцузский политик Флориан Филиппо
© AP Photo / Laurent Cipriani
Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 апр – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо поприветствовал в соцсети X победу на президентских выборах в Словакии главы словацкого парламента Петера Пеллегрини, который выступает против поставок оружия Украине.
Пеллегрини победил на выборах президента Словакии с 53,12% голосов.
"Хорошая новость! На президентских выборах в Словакии победу над пронатовским и провоенным кандидатом, поддерживаемым Брюсселем, только что одержал кандидат, выступающий против войны (на Украине – ред.)", - написал Филиппо на своей странице в своей соцсети X.
Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.
Пеллегрини ратует за прекращение боевых действий на Украине и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала.
Сорокавосьмилетний Пеллегрини возглавил парламент осенью 2023 года, он также является председателем партии Hlas ("Голос"), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием. Пеллегрини ранее и сам был членом возглавляемой Фицо партии, но в 2020 году вышел из нее после раскола, создав собственное социал-демократическое объединение. Фицо заявлял, что будет голосовать за своего бывшего коллегу по партии, потому что уверен в том, что "в принципиальных вопросах Пеллегрини будет стоять за Словакию, а не против нее".