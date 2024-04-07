https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938378850.html

Французский политик отреагировал на итоги выборов президента Словакии

Французский политик отреагировал на итоги выборов президента Словакии - РИА Новости, 07.04.2024

Французский политик отреагировал на итоги выборов президента Словакии

Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо поприветствовал в соцсети X победу на президентских выборах в Словакии... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T13:22

2024-04-07T13:22

2024-04-07T13:22

специальная военная операция на украине

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словакия

брюссель

петер пеллегрини

роберт фицо

флориан филиппо

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ПАРИЖ, 7 апр – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо поприветствовал в соцсети X победу на президентских выборах в Словакии главы словацкого парламента Петера Пеллегрини, который выступает против поставок оружия Украине. Пеллегрини победил на выборах президента Словакии с 53,12% голосов. "Хорошая новость! На президентских выборах в Словакии победу над пронатовским и провоенным кандидатом, поддерживаемым Брюсселем, только что одержал кандидат, выступающий против войны (на Украине – ред.)", - написал Филиппо на своей странице в своей соцсети X. Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире. Пеллегрини ратует за прекращение боевых действий на Украине и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала. Сорокавосьмилетний Пеллегрини возглавил парламент осенью 2023 года, он также является председателем партии Hlas ("Голос"), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием. Пеллегрини ранее и сам был членом возглавляемой Фицо партии, но в 2020 году вышел из нее после раскола, создав собственное социал-демократическое объединение. Фицо заявлял, что будет голосовать за своего бывшего коллегу по партии, потому что уверен в том, что "в принципиальных вопросах Пеллегрини будет стоять за Словакию, а не против нее".

https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938375315.html

https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938372670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, словакия, брюссель, петер пеллегрини, роберт фицо, флориан филиппо, европарламент