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Французский политик отреагировал на итоги выборов президента Словакии - РИА Новости, 07.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938378850.html
Французский политик отреагировал на итоги выборов президента Словакии
Французский политик отреагировал на итоги выборов президента Словакии - РИА Новости, 07.04.2024
Французский политик отреагировал на итоги выборов президента Словакии
Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо поприветствовал в соцсети X победу на президентских выборах в Словакии... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:22
2024-04-07T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
брюссель
петер пеллегрини
роберт фицо
флориан филиппо
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ПАРИЖ, 7 апр – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо поприветствовал в соцсети X победу на президентских выборах в Словакии главы словацкого парламента Петера Пеллегрини, который выступает против поставок оружия Украине. Пеллегрини победил на выборах президента Словакии с 53,12% голосов. "Хорошая новость! На президентских выборах в Словакии победу над пронатовским и провоенным кандидатом, поддерживаемым Брюсселем, только что одержал кандидат, выступающий против войны (на Украине – ред.)", - написал Филиппо на своей странице в своей соцсети X. Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире. Пеллегрини ратует за прекращение боевых действий на Украине и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала. Сорокавосьмилетний Пеллегрини возглавил парламент осенью 2023 года, он также является председателем партии Hlas ("Голос"), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием. Пеллегрини ранее и сам был членом возглавляемой Фицо партии, но в 2020 году вышел из нее после раскола, создав собственное социал-демократическое объединение. Фицо заявлял, что будет голосовать за своего бывшего коллегу по партии, потому что уверен в том, что "в принципиальных вопросах Пеллегрини будет стоять за Словакию, а не против нее".
https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938375315.html
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в мире, украина, словакия, брюссель, петер пеллегрини, роберт фицо, флориан филиппо, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Брюссель, Петер Пеллегрини, Роберт Фицо, Флориан Филиппо, Европарламент
Французский политик отреагировал на итоги выборов президента Словакии

Филиппо назвал победу Пеллегрини на выборах президента Словакии хорошей новостью

© AP Photo / Laurent CiprianiФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Laurent Cipriani
Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 апр – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо поприветствовал в соцсети X победу на президентских выборах в Словакии главы словацкого парламента Петера Пеллегрини, который выступает против поставок оружия Украине.
Пеллегрини победил на выборах президента Словакии с 53,12% голосов.
Петер Пеллегрини, выигравший выборы президента Словакии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Подкрепление. Сийярто отреагировал на итоги выборов президента Словакии
Вчера, 12:58
"Хорошая новость! На президентских выборах в Словакии победу над пронатовским и провоенным кандидатом, поддерживаемым Брюсселем, только что одержал кандидат, выступающий против войны (на Украине – ред.)", - написал Филиппо на своей странице в своей соцсети X.
Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.
Пеллегрини ратует за прекращение боевых действий на Украине и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала.
Сорокавосьмилетний Пеллегрини возглавил парламент осенью 2023 года, он также является председателем партии Hlas ("Голос"), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием. Пеллегрини ранее и сам был членом возглавляемой Фицо партии, но в 2020 году вышел из нее после раскола, создав собственное социал-демократическое объединение. Фицо заявлял, что будет голосовать за своего бывшего коллегу по партии, потому что уверен в том, что "в принципиальных вопросах Пеллегрини будет стоять за Словакию, а не против нее".
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
В Госдуме прокомментировали результаты выборов президента Словакии
Вчера, 12:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияБрюссельПетер ПеллегриниРоберт ФицоФлориан ФилиппоЕвропарламент
 
 
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