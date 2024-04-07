https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938377185.html

Эксперт прокомментировал победу Пеллегрини на выборах президента Словакии

Эксперт прокомментировал победу Пеллегрини на выборах президента Словакии - РИА Новости, 07.04.2024

Эксперт прокомментировал победу Пеллегрини на выборах президента Словакии

Жители европейских стран начинают уставать от неограниченной поддержки Украины и склоняться в пользу диалога с Россией в какой-то форме, хотя об усталости от... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T13:13

2024-04-07T13:13

2024-04-07T13:13

специальная военная операция на украине

украина

россия

словакия

петер пеллегрини

роберт фицо

иван корчок

российский государственный гуманитарный университет

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Жители европейских стран начинают уставать от неограниченной поддержки Украины и склоняться в пользу диалога с Россией в какой-то форме, хотя об усталости от помощи Киеву в целом говорить еще рано, заявил РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев на фоне победы главы парламента Словакии Петера Пеллегрини на выборах президента страны. Выступающий против поставок оружия Украине Пеллегрини победил на выборах президента Словакии с 53,12% голосов, сообщил ранее глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда. Трухачев отметил, что Пеллегрини настроен к России хуже, чем премьер страны Роберт Фицо. Однако в его лице словаки все же выбрали человека, который будет ориентироваться на национальные интересы, а не следовать курсу чешского руководства, как планировал его проигравший оппонент и экс-глава МИД республики Иван Корчок, считает эксперт. Для остальной Европы Словакия "не очень большой пример", и дальше на Западе страну вообще немногие покажут на карте, в Евросоюзе наблюдается рост популярности сил, выступающих против вооружения Киева, но вероятность их прихода к власти где-то еще, кроме Братиславы, очень мала, полагает Трухачев. "Можем говорить о том, что люди потихоньку начинают уставать от безудержной поддержки Украины, но пока что они не устают от поддержки Украины вообще. Они говорят о том, что эта поддержка не должна бить по их кошельку… Скорее, там запрос на уменьшение поддержки Украины и на ограниченный диалог с Россией, но не на то, чтобы учитывать российские интересы и полностью прекращать поддержку Украины", - отметил собеседник. Он объяснил, что европейцы в основном относятся к России по меньшей мере настороженно, сейчас у них наблюдается в лучшем случае интерес к возвращению диалога с Россией к состоянию до 2022 года. Терпеть нынешний курс европейских политиков жители стран ЕС будут до тех пор, пока это не станет сильно бить по благосостоянию, полагает эксперт. Пеллегрини победил на выборах президента в Словакии с 53,12% голосов, сообщило словацкое управление статистики после обработки 100% данных. Победитель голосования ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.

https://ria.ru/20240404/slovakiya-1937727955.html

https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938375315.html

https://ria.ru/20240407/pellegrini-1934623313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, словакия, петер пеллегрини, роберт фицо, иван корчок, российский государственный гуманитарный университет, евросоюз