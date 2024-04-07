https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938375315.html

Подкрепление. Сийярто отреагировал на итоги выборов президента Словакии

Подкрепление. Сийярто отреагировал на итоги выборов президента Словакии - РИА Новости, 07.04.2024

Подкрепление. Сийярто отреагировал на итоги выборов президента Словакии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздравил главу словацкого парламента Петера Пеллегрини с победой на выборах... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T12:58

2024-04-07T12:58

2024-04-07T12:58

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роберт фицо

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздравил главу словацкого парламента Петера Пеллегрини с победой на выборах президента Словакии. Выступающий против поставок оружия Украине Пеллегрини победил на выборах президента Словакии, набрав 53,12% голосов во втором туре. "Поздравляю, господин президент! Новое подкрепление отстаивающим суверенитет и выступающим за мир силам", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографию с Пеллегрини. В марте Пеллегрини посещал Будапешт, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном оба политика заявили, что выступают против отправки западных военных и оружия на Украину и считают, что необходимо скорее начать мирные переговоры. Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире. Избранный президент Словакии ратует за прекращение боевых действий на Украине и даже обещал, что в случае победы на выборах поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала. Сорокавосьмилетний Пеллегрини возглавил парламент осенью 2023 года, он также является председателем партии Hlas ("Голос"), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием. Пеллегрини ранее и сам был членом возглавляемой Фицо партии, но в 2020 году вышел из нее после раскола, создав собственное социал-демократическое объединение. Фицо заявлял, что будет голосовать за своего бывшего коллегу по партии, потому что уверен в том, что "в принципиальных вопросах Пеллегрини будет стоять за Словакию, а не против нее".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938324816.html

https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938372670.html

https://ria.ru/20240407/pellegrini-1934623313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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