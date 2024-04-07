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Подкрепление. Сийярто отреагировал на итоги выборов президента Словакии - РИА Новости, 07.04.2024
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12:58 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938375315.html
Подкрепление. Сийярто отреагировал на итоги выборов президента Словакии
Подкрепление. Сийярто отреагировал на итоги выборов президента Словакии - РИА Новости, 07.04.2024
Подкрепление. Сийярто отреагировал на итоги выборов президента Словакии
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздравил главу словацкого парламента Петера Пеллегрини с победой на выборах... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T12:58
2024-04-07T12:58
в мире
украина
словакия
венгрия
петер пеллегрини
роберт фицо
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздравил главу словацкого парламента Петера Пеллегрини с победой на выборах президента Словакии. Выступающий против поставок оружия Украине Пеллегрини победил на выборах президента Словакии, набрав 53,12% голосов во втором туре. "Поздравляю, господин президент! Новое подкрепление отстаивающим суверенитет и выступающим за мир силам", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографию с Пеллегрини. В марте Пеллегрини посещал Будапешт, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном оба политика заявили, что выступают против отправки западных военных и оружия на Украину и считают, что необходимо скорее начать мирные переговоры. Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире. Избранный президент Словакии ратует за прекращение боевых действий на Украине и даже обещал, что в случае победы на выборах поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала. Сорокавосьмилетний Пеллегрини возглавил парламент осенью 2023 года, он также является председателем партии Hlas ("Голос"), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием. Пеллегрини ранее и сам был членом возглавляемой Фицо партии, но в 2020 году вышел из нее после раскола, создав собственное социал-демократическое объединение. Фицо заявлял, что будет голосовать за своего бывшего коллегу по партии, потому что уверен в том, что "в принципиальных вопросах Пеллегрини будет стоять за Словакию, а не против нее".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938324816.html
https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938372670.html
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в мире, украина, словакия, венгрия, петер пеллегрини, роберт фицо, петер сийярто
В мире, Украина, Словакия, Венгрия, Петер Пеллегрини, Роберт Фицо, Петер Сийярто
Подкрепление. Сийярто отреагировал на итоги выборов президента Словакии

Сийярто поздравил Пеллегрини с победой на выборах президента Словакии

© AP Photo / Darko BandicПетер Пеллегрини, выигравший выборы президента Словакии
Петер Пеллегрини, выигравший выборы президента Словакии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Петер Пеллегрини, выигравший выборы президента Словакии
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздравил главу словацкого парламента Петера Пеллегрини с победой на выборах президента Словакии.
Выступающий против поставок оружия Украине Пеллегрини победил на выборах президента Словакии, набрав 53,12% голосов во втором туре.
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Пеллегрини заявил, что Словакия останется на стороне мира
Вчера, 01:33
"Поздравляю, господин президент! Новое подкрепление отстаивающим суверенитет и выступающим за мир силам", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографию с Пеллегрини.
В марте Пеллегрини посещал Будапешт, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном оба политика заявили, что выступают против отправки западных военных и оружия на Украину и считают, что необходимо скорее начать мирные переговоры.
Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
В Госдуме прокомментировали результаты выборов президента Словакии
Вчера, 12:35
Избранный президент Словакии ратует за прекращение боевых действий на Украине и даже обещал, что в случае победы на выборах поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала.
Сорокавосьмилетний Пеллегрини возглавил парламент осенью 2023 года, он также является председателем партии Hlas ("Голос"), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием. Пеллегрини ранее и сам был членом возглавляемой Фицо партии, но в 2020 году вышел из нее после раскола, создав собственное социал-демократическое объединение. Фицо заявлял, что будет голосовать за своего бывшего коллегу по партии, потому что уверен в том, что "в принципиальных вопросах Пеллегрини будет стоять за Словакию, а не против нее".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Биография Петера Пеллегрини
Вчера, 01:42
 
В миреУкраинаСловакияВенгрияПетер ПеллегриниРоберт ФицоПетер Сийярто
 
 
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