https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938324816.html

Пеллегрини заявил, что Словакия останется на стороне мира

Пеллегрини заявил, что Словакия останется на стороне мира - РИА Новости, 07.04.2024

Пеллегрини заявил, что Словакия останется на стороне мира

Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, победивший во втором туре выборов президента Словакии, пообещал, что... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T01:33

2024-04-07T01:33

2024-04-07T03:08

в мире

словакия

украина

петер пеллегрини

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БРАТИСЛАВА, 7 апр — РИА Новости. Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, победивший во втором туре выборов президента Словакии, пообещал, что республика будет на стороне мира, а не войны. "Я сделаю все для того — пусть это кому-то нравится или нет, — чтобы Словакия осталась на стороне мира, а не на стороне войны. Пусть меня за это критикует кто хочет и как хочет" — сказал Пеллегрини, его заявление транслировало словацкое телевидение. Он поблагодарил граждан Словакии за доверие, которую они ему выразили, заявив, что будет всегда отстаивать интересы республики.Ранее экс-глава МИД Словакии Иван Корчок, проигравший выборы президента страны, поздравил своего соперника Петера Пеллегрини с победой.После обработки ста процентов данных Пеллегрини набрал 53,12 процента голосов.Лично поздравить Пеллегрини с победой приехал в его штаб премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Хочу поздравить тебя с результатом, на который претендовал и я (Фицо участвовал в президентских выборах в 2014 году — Прим. ред.), но тогда, возможно, не сошлись звезды, поэтому я очень рад, что сегодня я могу по-дружески пожать тебе руку и пожелать тебе на этом посту всего самого хорошего", — сказал Фицо, обращаясь к Пеллегрини.Поздравление Пеллегрини направила и действующая глава республики Зузана Чапутова, которая не добивалась переизбрания на второй срок. Она поблагодарила граждан за высокую явку и напомнила, что Пеллегрини вступит в должность президента 15 июня.Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.Пеллегрини ратует за прекращение боевых действий на Украине и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала.

https://ria.ru/20240405/ukraina-1938115523.html

https://ria.ru/20240326/pomosch-1936049447.html

https://ria.ru/20240327/slovakiya-1936176050.html

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