https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938323381.html

Корчок поздравил Пеллегрини с победой на президентских выборах в Словакии

Корчок поздравил Пеллегрини с победой на президентских выборах в Словакии - РИА Новости, 07.04.2024

Корчок поздравил Пеллегрини с победой на президентских выборах в Словакии

Экс-глава МИД Словакии Иван Корчок, проигравший выборы президента страны, поздравил своего соперника, выступающего против поставок оружия Украине, Петера... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T01:04

2024-04-07T01:04

2024-04-07T01:18

словакия

в мире

петер пеллегрини

украина

иван корчок

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БРАТИСЛАВА, 7 апр - РИА Новости. Экс-глава МИД Словакии Иван Корчок, проигравший выборы президента страны, поздравил своего соперника, выступающего против поставок оружия Украине, Петера Пеллегрини с победой."Позвольте мне поздравить победителя выборов, которым стал Петер Пеллегрини", - сказал Корчок, его заявление транслировало словацкое телевидение.Он признал, что разочарован итогами выборов.Президент в Словакии избирается всеобщим голосованием на пять лет. В первом туре участие, состоявшемся 23 марта, принимали девять кандидатов, но ни один из них не набрал абсолютного большинства, во второй тур прошли Корчок, набравший 42,51% голосов, и Пеллегрини, получивший поддержку 37,02% избирателей. Опросы, которые проводились перед вторым туром, указывали, что шансы кандидатов на победу почти равны, а разрыв между соперниками может быть всего в несколько процентов.

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937464899.html

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словакия, в мире, петер пеллегрини, украина, иван корчок