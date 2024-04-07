https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938323381.html
Корчок поздравил Пеллегрини с победой на президентских выборах в Словакии
Корчок поздравил Пеллегрини с победой на президентских выборах в Словакии - РИА Новости, 07.04.2024
Корчок поздравил Пеллегрини с победой на президентских выборах в Словакии
Экс-глава МИД Словакии Иван Корчок, проигравший выборы президента страны, поздравил своего соперника, выступающего против поставок оружия Украине, Петера... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T01:04
2024-04-07T01:04
2024-04-07T01:18
словакия
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БРАТИСЛАВА, 7 апр - РИА Новости. Экс-глава МИД Словакии Иван Корчок, проигравший выборы президента страны, поздравил своего соперника, выступающего против поставок оружия Украине, Петера Пеллегрини с победой."Позвольте мне поздравить победителя выборов, которым стал Петер Пеллегрини", - сказал Корчок, его заявление транслировало словацкое телевидение.Он признал, что разочарован итогами выборов.Президент в Словакии избирается всеобщим голосованием на пять лет. В первом туре участие, состоявшемся 23 марта, принимали девять кандидатов, но ни один из них не набрал абсолютного большинства, во второй тур прошли Корчок, набравший 42,51% голосов, и Пеллегрини, получивший поддержку 37,02% избирателей. Опросы, которые проводились перед вторым туром, указывали, что шансы кандидатов на победу почти равны, а разрыв между соперниками может быть всего в несколько процентов.
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937464899.html
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словакия, в мире, петер пеллегрини, украина, иван корчок
Словакия, В мире, Петер Пеллегрини, Украина, Иван Корчок
Корчок поздравил Пеллегрини с победой на президентских выборах в Словакии
Корчок, проигравший выборы президента Словакии, поздравил Пеллегрини с победой
БРАТИСЛАВА, 7 апр - РИА Новости. Экс-глава МИД Словакии Иван Корчок, проигравший выборы президента страны, поздравил своего соперника, выступающего против поставок оружия Украине, Петера Пеллегрини с победой.
"Позвольте мне поздравить победителя выборов, которым стал Петер Пеллегрини", - сказал Корчок, его заявление транслировало словацкое телевидение.
Он признал, что разочарован итогами выборов.
Президент в Словакии избирается всеобщим голосованием на пять лет. В первом туре участие, состоявшемся 23 марта, принимали девять кандидатов, но ни один из них не набрал абсолютного большинства, во второй тур прошли Корчок, набравший 42,51% голосов, и Пеллегрини, получивший поддержку 37,02% избирателей. Опросы, которые проводились перед вторым туром, указывали, что шансы кандидатов на победу почти равны, а разрыв между соперниками может быть всего в несколько процентов.