https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938322930.html

Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии

Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии - РИА Новости, 07.04.2024

Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии

Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии с 54,32% голосов,... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T00:59

2024-04-07T00:59

2024-04-07T00:59

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БРАТИСЛАВА, 7 апр - РИА Новости. Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии с 54,32% голосов, сообщило управление статистики после обработки более 96% данных. "Пеллегрини - 54,32 %, Корчок - 45,67%", - следует из данных, опубликованных на сайте управления после обработки 96,05 % данных. Президент в Словакии избирается всеобщим голосованием на пять лет. В первом туре участие, состоявшемся 23 марта, принимали девять кандидатов, но ни один из них не набрал абсолютного большинства, во второй тур прошли экс-глава МИД республики Иван Корчок, набравший 42,51% голосов, и Пеллегрини, получивший поддержку 37,02% избирателей. Опросы, которые проводились перед вторым туром, указывали, что шансы кандидатов на победу почти равны, а разрыв между соперниками может быть всего в несколько процентов. И Корчок, и Пеллегрини ранее заявляли, что не допустят отправки словацких военных на Украину, если победят на президентских выборах. Однако они расходятся в оценке происходящего конфликта, возможной помощи Киеву и потенциального членства Украины в НАТО. В одной из последних предвыборных дискуссий Пеллегрини заявил, комментируя планы НАТО создать фонд военной помощи Киеву на сумму 100 миллиардов евро, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Он также выразил опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире. Корчок же считает, что идея создать такой фонд является "конкретным примером сотрудничества", но заверил, что в случае победы на выборах не будет склонять Словакию к обязательствам, которые страна не сможет выполнить. Пеллегрини выступает только за гуманитарную помощь Киеву и отправку техники, которая "должна помочь гражданскому населению". Он ратует за прекращение боевых действий и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире на Украине, хотя и на уровне экспертов для начала. Корчок в свою очередь отвергал "фальшивые крики о мире и то, что Украина должна принять факт, что лишится части своей территории". По мнению экс-главы МИД Словакии, предпосылки для мира будут тогда, когда "Россия прекратит боевые действия", пока же, как считает Корчок, Словакия обязана поддерживать Украину и "делать все, чтобы она смогла защититься". Пеллегрини однозначно считает, что Украина не может вступить в НАТО, а его соперник допускает такой сценарий, если украинская сторона будет соответствовать необходимым требованиям.

https://ria.ru/20240404/slovakiya-1937727955.html

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937464899.html

https://ria.ru/20240323/vybory-1934688441.html

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в мире, украина, словакия, киев, петер пеллегрини, иван корчок, нато