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Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии - РИА Новости, 07.04.2024
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00:59 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938322930.html
Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии
Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии - РИА Новости, 07.04.2024
Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии
Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии с 54,32% голосов,... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T00:59
2024-04-07T00:59
в мире
украина
словакия
киев
петер пеллегрини
иван корчок
нато
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БРАТИСЛАВА, 7 апр - РИА Новости. Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии с 54,32% голосов, сообщило управление статистики после обработки более 96% данных. "Пеллегрини - 54,32 %, Корчок - 45,67%", - следует из данных, опубликованных на сайте управления после обработки 96,05 % данных. Президент в Словакии избирается всеобщим голосованием на пять лет. В первом туре участие, состоявшемся 23 марта, принимали девять кандидатов, но ни один из них не набрал абсолютного большинства, во второй тур прошли экс-глава МИД республики Иван Корчок, набравший 42,51% голосов, и Пеллегрини, получивший поддержку 37,02% избирателей. Опросы, которые проводились перед вторым туром, указывали, что шансы кандидатов на победу почти равны, а разрыв между соперниками может быть всего в несколько процентов. И Корчок, и Пеллегрини ранее заявляли, что не допустят отправки словацких военных на Украину, если победят на президентских выборах. Однако они расходятся в оценке происходящего конфликта, возможной помощи Киеву и потенциального членства Украины в НАТО. В одной из последних предвыборных дискуссий Пеллегрини заявил, комментируя планы НАТО создать фонд военной помощи Киеву на сумму 100 миллиардов евро, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Он также выразил опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире. Корчок же считает, что идея создать такой фонд является "конкретным примером сотрудничества", но заверил, что в случае победы на выборах не будет склонять Словакию к обязательствам, которые страна не сможет выполнить. Пеллегрини выступает только за гуманитарную помощь Киеву и отправку техники, которая "должна помочь гражданскому населению". Он ратует за прекращение боевых действий и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире на Украине, хотя и на уровне экспертов для начала. Корчок в свою очередь отвергал "фальшивые крики о мире и то, что Украина должна принять факт, что лишится части своей территории". По мнению экс-главы МИД Словакии, предпосылки для мира будут тогда, когда "Россия прекратит боевые действия", пока же, как считает Корчок, Словакия обязана поддерживать Украину и "делать все, чтобы она смогла защититься". Пеллегрини однозначно считает, что Украина не может вступить в НАТО, а его соперник допускает такой сценарий, если украинская сторона будет соответствовать необходимым требованиям.
https://ria.ru/20240404/slovakiya-1937727955.html
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937464899.html
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в мире, украина, словакия, киев, петер пеллегрини, иван корчок, нато
В мире, Украина, Словакия, Киев, Петер Пеллегрини, Иван Корчок, НАТО
Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии

Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии с 54,32%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 7 апр - РИА Новости. Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии с 54,32% голосов, сообщило управление статистики после обработки более 96% данных.
"Пеллегрини - 54,32 %, Корчок - 45,67%", - следует из данных, опубликованных на сайте управления после обработки 96,05 % данных.
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Кандидат в президенты Словакии спрогнозировал катастрофу из-за Украины
4 апреля, 01:08
Президент в Словакии избирается всеобщим голосованием на пять лет. В первом туре участие, состоявшемся 23 марта, принимали девять кандидатов, но ни один из них не набрал абсолютного большинства, во второй тур прошли экс-глава МИД республики Иван Корчок, набравший 42,51% голосов, и Пеллегрини, получивший поддержку 37,02% избирателей. Опросы, которые проводились перед вторым туром, указывали, что шансы кандидатов на победу почти равны, а разрыв между соперниками может быть всего в несколько процентов.
И Корчок, и Пеллегрини ранее заявляли, что не допустят отправки словацких военных на Украину, если победят на президентских выборах. Однако они расходятся в оценке происходящего конфликта, возможной помощи Киеву и потенциального членства Украины в НАТО.
В одной из последних предвыборных дискуссий Пеллегрини заявил, комментируя планы НАТО создать фонд военной помощи Киеву на сумму 100 миллиардов евро, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Он также выразил опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО
3 апреля, 00:52
Корчок же считает, что идея создать такой фонд является "конкретным примером сотрудничества", но заверил, что в случае победы на выборах не будет склонять Словакию к обязательствам, которые страна не сможет выполнить.
Пеллегрини выступает только за гуманитарную помощь Киеву и отправку техники, которая "должна помочь гражданскому населению". Он ратует за прекращение боевых действий и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире на Украине, хотя и на уровне экспертов для начала.
Корчок в свою очередь отвергал "фальшивые крики о мире и то, что Украина должна принять факт, что лишится части своей территории". По мнению экс-главы МИД Словакии, предпосылки для мира будут тогда, когда "Россия прекратит боевые действия", пока же, как считает Корчок, Словакия обязана поддерживать Украину и "делать все, чтобы она смогла защититься".
Пеллегрини однозначно считает, что Украина не может вступить в НАТО, а его соперник допускает такой сценарий, если украинская сторона будет соответствовать необходимым требованиям.
Мужчина голосует на избирательном участке в Братиславе в Словакии - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Процедура выборов президента Словакии
23 марта, 01:40
 
В миреУкраинаСловакияКиевПетер ПеллегриниИван КорчокНАТО
 
 
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