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На президентских выборах в Словакии подсчитали более 80 процентов голосов - РИА Новости, 07.04.2024
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00:19 07.04.2024 (обновлено: 00:36 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938320766.html
На президентских выборах в Словакии подсчитали более 80 процентов голосов
На президентских выборах в Словакии подсчитали более 80 процентов голосов - РИА Новости, 07.04.2024
На президентских выборах в Словакии подсчитали более 80 процентов голосов
Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини лидирует на выборах президента в Словакии с 56,71% голосов, сообщило... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T00:19
2024-04-07T00:36
в мире
словакия
петер пеллегрини
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БРАТИСЛАВА, 7 апр - РИА Новости. Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини лидирует на выборах президента в Словакии с 56,71% голосов, сообщило управление статистики после обработки более 80% данных."Пеллегрини - 56,71%, Корчок - 43,28%", - следует из данных, опубликованных на сайте управления после обработки 80,11% данных.Президент в Словакии избирается всеобщим голосованием на пять лет. В первом туре участие принимали девять кандидатов, но ни один из них не набрал абсолютного большинства, во второй тур прошли экс-глава МИД республики Иван Корчок, набравший 42,51% голосов, и Пеллегрини, получивший поддержку 37,02% избирателей. Опросы, которые проводились перед вторым туром, указывали, что шансы кандидатов на победу почти равны, а разрыв между соперниками может быть всего в несколько процентов.
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в мире, словакия, петер пеллегрини
В мире, Словакия, Петер Пеллегрини
На президентских выборах в Словакии подсчитали более 80 процентов голосов

Пеллегрини лидирует во втором туре выборов президента Словакии с 56,71%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Петер Пеллегрини. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 7 апр - РИА Новости. Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини лидирует на выборах президента в Словакии с 56,71% голосов, сообщило управление статистики после обработки более 80% данных.
"Пеллегрини - 56,71%, Корчок - 43,28%", - следует из данных, опубликованных на сайте управления после обработки 80,11% данных.
Мужчина голосует на избирательном участке в Братиславе в Словакии - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Процедура выборов президента Словакии
23 марта, 01:40
Президент в Словакии избирается всеобщим голосованием на пять лет. В первом туре участие принимали девять кандидатов, но ни один из них не набрал абсолютного большинства, во второй тур прошли экс-глава МИД республики Иван Корчок, набравший 42,51% голосов, и Пеллегрини, получивший поддержку 37,02% избирателей. Опросы, которые проводились перед вторым туром, указывали, что шансы кандидатов на победу почти равны, а разрыв между соперниками может быть всего в несколько процентов.
 
В миреСловакияПетер Пеллегрини
 
 
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