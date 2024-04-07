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На Украине уничтожили склад с морскими дронами, переданными странами НАТО - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 07.04.2024 (обновлено: 15:31 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/sklad-1938380215.html
На Украине уничтожили склад с морскими дронами, переданными странами НАТО
На Украине уничтожили склад с морскими дронами, переданными странами НАТО - РИА Новости, 07.04.2024
На Украине уничтожили склад с морскими дронами, переданными странами НАТО
Российские ВКС за минувшие сутки уничтожили склад с морскими дронами ВСУ, переданными странами НАТО, говорится в сообщении министерства обороны. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:33
2024-04-07T15:31
специальная военная операция на украине
украина
нато
россия
воздушно-космические силы россии
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
зрк с-300
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские ВКС за минувшие сутки уничтожили склад с морскими дронами ВСУ, переданными странами НАТО, говорится в сообщении министерства обороны."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", — заявили в ведомстве.Кроме того, российская армия поразила живую силу и военную технику противника в 107 районах, добавили в Минобороны.Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям 93-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ, а также 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах Красного, Клещеевки и Андреевки и заняли более выгодные рубежи.Уточняется, что украинские войска за сутки потеряли на этом направлении до 370 военных, танк и 13 автомобилей.Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и поразили формирования 31-й бригады Нацгвардии Украины и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Никольское и Старомайорское в ДНР."Потери противника составили до 135 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и 155-миллиметровая гаубица М777 производства США. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов", — сообщили в министерстве. Херсонское направлениеПодразделения группировки войск "Днепр" ударили по скоплениям живой силы 28-й, 65-й механизированных бригад украинской армии и 126-й бригады теробороны в районах Работино и Мирного в Запорожской области, а также Новотягинки и Ивановки в Херсонской области.ВСУ потеряли более 25 солдат и три автомобиля, заявили в Минобороны.Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск поразили формирования 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка в Харьковской области.Потери противника за сутки составили:Авдеевское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение ВСУ и улучшили положение по переднему краю.Украинские войска лишились до 375 солдат, двух БПМ, трех боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 155-миллиметровой гаубицы М777 производства США и 122-миллиметровой САУ "Гвоздика".Всего с начала спецоперации уничтожено:
https://ria.ru/20240331/batareyki-1936919774.html
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украина, нато, россия, воздушно-космические силы россии, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), зрк с-300, вооруженные силы украины, клещеевка, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, Россия, Воздушно-космические силы России, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ЗРК С-300, Вооруженные силы Украины, Клещеевка, США
На Украине уничтожили склад с морскими дронами, переданными странами НАТО

МО: ВКС РФ уничтожили склад с безэкипажными катерами ВСУ, переданными НАТО

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские ВКС за минувшие сутки уничтожили склад с морскими дронами ВСУ, переданными странами НАТО, говорится в сообщении министерства обороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", — заявили в ведомстве.
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Кроме того, российская армия поразила живую силу и военную технику противника в 107 районах, добавили в Минобороны.

Донецкое направление

Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям 93-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ, а также 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах Красного, Клещеевки и Андреевки и заняли более выгодные рубежи.
Уточняется, что украинские войска за сутки потеряли на этом направлении до 370 военных, танк и 13 автомобилей.
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Южнодонецкое направление

Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и поразили формирования 31-й бригады Нацгвардии Украины и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Никольское и Старомайорское в ДНР.
"Потери противника составили до 135 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и 155-миллиметровая гаубица М777 производства США. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов", — сообщили в министерстве.

Херсонское направление

Подразделения группировки войск "Днепр" ударили по скоплениям живой силы 28-й, 65-й механизированных бригад украинской армии и 126-й бригады теробороны в районах Работино и Мирного в Запорожской области, а также Новотягинки и Ивановки в Херсонской области.
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ВСУ потеряли более 25 солдат и три автомобиля, заявили в Минобороны.

Купянское направление

Подразделения Западной группировки войск поразили формирования 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка в Харьковской области.
Потери противника за сутки составили:
  • до 30 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые бронированные машины и два автомобиля.
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Авдеевское направление

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение ВСУ и улучшили положение по переднему краю.
Украинские войска лишились до 375 солдат, двух БПМ, трех боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 155-миллиметровой гаубицы М777 производства США и 122-миллиметровой САУ "Гвоздика".
Всего с начала спецоперации уничтожено:
  • 583 украинских военных самолета;
  • 270 вертолетов;
  • 19 390 беспилотников;
  • 499 зенитных ракетных комплексов;
  • 15 709 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1266 боевых машин РСЗО;
  • 8715 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 20 740 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНАТОРоссияВоздушно-космические силы РоссииБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЗРК С-300Вооруженные силы УкраиныКлещеевкаСША
 
 
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