https://ria.ru/20240407/sklad-1938380215.html

На Украине уничтожили склад с морскими дронами, переданными странами НАТО

На Украине уничтожили склад с морскими дронами, переданными странами НАТО - РИА Новости, 07.04.2024

На Украине уничтожили склад с морскими дронами, переданными странами НАТО

Российские ВКС за минувшие сутки уничтожили склад с морскими дронами ВСУ, переданными странами НАТО, говорится в сообщении министерства обороны. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T13:33

2024-04-07T13:33

2024-04-07T15:31

специальная военная операция на украине

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воздушно-космические силы россии

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские ВКС за минувшие сутки уничтожили склад с морскими дронами ВСУ, переданными странами НАТО, говорится в сообщении министерства обороны."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", — заявили в ведомстве.Кроме того, российская армия поразила живую силу и военную технику противника в 107 районах, добавили в Минобороны.Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям 93-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ, а также 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах Красного, Клещеевки и Андреевки и заняли более выгодные рубежи.Уточняется, что украинские войска за сутки потеряли на этом направлении до 370 военных, танк и 13 автомобилей.Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и поразили формирования 31-й бригады Нацгвардии Украины и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Никольское и Старомайорское в ДНР."Потери противника составили до 135 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и 155-миллиметровая гаубица М777 производства США. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов", — сообщили в министерстве. Херсонское направлениеПодразделения группировки войск "Днепр" ударили по скоплениям живой силы 28-й, 65-й механизированных бригад украинской армии и 126-й бригады теробороны в районах Работино и Мирного в Запорожской области, а также Новотягинки и Ивановки в Херсонской области.ВСУ потеряли более 25 солдат и три автомобиля, заявили в Минобороны.Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск поразили формирования 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка в Харьковской области.Потери противника за сутки составили:Авдеевское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение ВСУ и улучшили положение по переднему краю.Украинские войска лишились до 375 солдат, двух БПМ, трех боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 155-миллиметровой гаубицы М777 производства США и 122-миллиметровой САУ "Гвоздика".Всего с начала спецоперации уничтожено:

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https://ria.ru/20240407/ukraina-1938383194.html

https://ria.ru/20240405/vzryvy-1937905434.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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