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"Аэрофлот" опроверг информацию о развороте рейса Москва — Орск - РИА Новости, 07.04.2024
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14:22 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/samolet-1938392389.html
"Аэрофлот" опроверг информацию о развороте рейса Москва — Орск
"Аэрофлот" опроверг информацию о развороте рейса Москва — Орск - РИА Новости, 07.04.2024
"Аэрофлот" опроверг информацию о развороте рейса Москва — Орск
Компания "Аэрофлот" в Telegram-канале опровергла информацию о том, что рейс SU1060, следовавший из Москвы в Орск 7 апреля, развернулся на Тольятти: он был... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T14:22
2024-04-07T14:22
орск
москва
тольятти
александр куренков (мчс)
аэрофлот
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Компания "Аэрофлот" в Telegram-канале опровергла информацию о том, что рейс SU1060, следовавший из Москвы в Орск 7 апреля, развернулся на Тольятти: он был осуществлен в штатном режиме. &quot;Информация, распространяемая рядом СМИ, о том, что рейс SU1060 Москва — Орск от 7.04.2024 развернулся на Тольятти, не соответствует действительности. Рейс выполнен по штатному маршруту и с посадкой в аэропорту назначения в соответствии с расписанием&quot;, - говорится в сообщении пресс-службы Аэрофлота.Как пояснил РИА Новости источник в авиаотрасли, сервис Flightradar – "не всегда точная система отображения рейсов, и иногда она дает некорректную информацию, в том числе с неправильным отображением маршрутов". "Доверять ей на 100% не стоит", - сказал он. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
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орск, москва, тольятти, александр куренков (мчс), аэрофлот, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Орск, Москва, Тольятти, Александр Куренков (МЧС), Аэрофлот, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
"Аэрофлот" опроверг информацию о развороте рейса Москва — Орск
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Компания "Аэрофлот" в Telegram-канале опровергла информацию о том, что рейс SU1060, следовавший из Москвы в Орск 7 апреля, развернулся на Тольятти: он был осуществлен в штатном режиме.
2024-04-07T14:22
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"Аэрофлот" опроверг информацию о развороте рейса Москва — Орск

"Аэрофлот" опроверг информацию, что рейс Москва — Орск развернулся на Тольятти

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСамолетавиакомпании "Аэрофлот"
Самолетавиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Самолетавиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Компания "Аэрофлот" в Telegram-канале опровергла информацию о том, что рейс SU1060, следовавший из Москвы в Орск 7 апреля, развернулся на Тольятти: он был осуществлен в штатном режиме.
«

"Информация, распространяемая рядом СМИ, о том, что рейс SU1060 Москва — Орск от 7.04.2024 развернулся на Тольятти, не соответствует действительности. Рейс выполнен по штатному маршруту и с посадкой в аэропорту назначения в соответствии с расписанием", - говорится в сообщении пресс-службы Аэрофлота.

Как пояснил РИА Новости источник в авиаотрасли, сервис Flightradar – "не всегда точная система отображения рейсов, и иногда она дает некорректную информацию, в том числе с неправильным отображением маршрутов". "Доверять ей на 100% не стоит", - сказал он.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
 
ОрскМоскваТольяттиАлександр Куренков (МЧС)АэрофлотМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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