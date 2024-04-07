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"Аэрофлот" опроверг информацию о развороте рейса Москва — Орск

"Аэрофлот" опроверг информацию о развороте рейса Москва — Орск - РИА Новости, 07.04.2024

"Аэрофлот" опроверг информацию о развороте рейса Москва — Орск

Компания "Аэрофлот" в Telegram-канале опровергла информацию о том, что рейс SU1060, следовавший из Москвы в Орск 7 апреля, развернулся на Тольятти: он был... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T14:22

2024-04-07T14:22

2024-04-07T14:22

орск

москва

тольятти

александр куренков (мчс)

аэрофлот

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Компания "Аэрофлот" в Telegram-канале опровергла информацию о том, что рейс SU1060, следовавший из Москвы в Орск 7 апреля, развернулся на Тольятти: он был осуществлен в штатном режиме. "Информация, распространяемая рядом СМИ, о том, что рейс SU1060 Москва — Орск от 7.04.2024 развернулся на Тольятти, не соответствует действительности. Рейс выполнен по штатному маршруту и с посадкой в аэропорту назначения в соответствии с расписанием", - говорится в сообщении пресс-службы Аэрофлота.Как пояснил РИА Новости источник в авиаотрасли, сервис Flightradar – "не всегда точная система отображения рейсов, и иногда она дает некорректную информацию, в том числе с неправильным отображением маршрутов". "Доверять ей на 100% не стоит", - сказал он. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

орск

москва

тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Затопленный Орск с высоты птичьего полета Затопленный Орск с высоты птичьего полета 2024-04-07T14:22 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

орск, москва, тольятти, александр куренков (мчс), аэрофлот, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео