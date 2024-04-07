https://ria.ru/20240407/prestupleniya-1938364208.html
Глава МВД объяснил рост числа тяжких преступлений в России
Глава МВД объяснил рост числа тяжких преступлений в России - РИА Новости, 07.04.2024
Глава МВД объяснил рост числа тяжких преступлений в России
Число тяжких преступлений возросло в РФ из-за случаев мошенничества, есть данные о том, что заказчики находятся на Украине, сообщил глава МВД России Владимир... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:37
2024-04-07T11:37
2024-04-07T11:37
россия
украина
владимир колокольцев
павел зарубин
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Число тяжких преступлений возросло в РФ из-за случаев мошенничества, есть данные о том, что заказчики находятся на Украине, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в интервью Павлу Зарубину. "Оно (число преступлений - ред.) возросло за счет IT-преступлений, за счет этих мошенничеств, потому что они все попадают в разряд тяжких и особо тяжких. Мы прекрасно знаем, и у нас есть масса объективных подтверждений о том, что заказчики дистанционного мошенничества находятся на Украине", - заявил он в опубликованном интервью в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20240326/moshenniki-1936030152.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир колокольцев, павел зарубин, происшествия
Россия, Украина, Владимир Колокольцев, Павел Зарубин, Происшествия
Глава МВД объяснил рост числа тяжких преступлений в России
Колокольцев: число тяжких преступлений в России выросло из-за IT-мошенничества