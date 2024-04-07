https://ria.ru/20240407/prestupleniya-1938364208.html

Глава МВД объяснил рост числа тяжких преступлений в России

Глава МВД объяснил рост числа тяжких преступлений в России - РИА Новости, 07.04.2024

Глава МВД объяснил рост числа тяжких преступлений в России

Число тяжких преступлений возросло в РФ из-за случаев мошенничества, есть данные о том, что заказчики находятся на Украине, сообщил глава МВД России Владимир... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T11:37

2024-04-07T11:37

2024-04-07T11:37

россия

украина

владимир колокольцев

павел зарубин

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Число тяжких преступлений возросло в РФ из-за случаев мошенничества, есть данные о том, что заказчики находятся на Украине, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в интервью Павлу Зарубину. "Оно (число преступлений - ред.) возросло за счет IT-преступлений, за счет этих мошенничеств, потому что они все попадают в разряд тяжких и особо тяжких. Мы прекрасно знаем, и у нас есть масса объективных подтверждений о том, что заказчики дистанционного мошенничества находятся на Украине", - заявил он в опубликованном интервью в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20240326/moshenniki-1936030152.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

россия, украина, владимир колокольцев, павел зарубин, происшествия