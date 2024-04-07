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Российские телеканалы получили премию "Феникс" от видеохостинга Rutube - РИА Новости, 07.04.2024
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21:09 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/premiya-1938454669.html
Российские телеканалы получили премию "Феникс" от видеохостинга Rutube
Российские телеканалы получили премию "Феникс" от видеохостинга Rutube - РИА Новости, 07.04.2024
Российские телеканалы получили премию "Феникс" от видеохостинга Rutube
Российские телеканалы получили премию "Феникс" от видеохостинга Rutube: Первый канал, телеканал НТВ и МИЦ "Известия" получили премию "Феникс" в номинации... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T21:09
2024-04-07T21:09
россия
феникс
rutube
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские телеканалы получили премию "Феникс" от видеохостинга Rutube: Первый канал, телеканал НТВ и МИЦ "Известия" получили премию "Феникс" в номинации "Информационные средства массовой информации", передает корреспондент РИА Новости. Премию от Rutube вручают тем, кто успешно возродился на российской платформе в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных стран. Статуэтку премии "Феникс" от Первого телеканала приняла диджитал-директор Ирина Савченко. "Большое спасибо Rutube, что не только приютил нас на своей видеоплатформе, но и устроил этот праздник. "Феникс"… это очень говорящее название, надеюсь, что оно себя оправдает и что мы, все, кто потерял аудиторию в других социальных сетях, обретем ее на российских видеохостингах", - сказала Савченко. Кроме того, телеканал "360" получил премию "Феникс" в номинации "Региональное телевидение и СМИ". "Мы с первого дня - а мы не сильно отставали от федеральных коллег в соцсетях, чувствуем поддержку. Rutube нужен России, продолжайте - это очень большое дело", - отметил генеральный директор телеканала "360" Алексей Каклюгин. Также телеканал "Спас" получил премию "Феникс" в номинации "Духовно-просветительский контент". Ее принял руководитель дирекции интернет-проектов на православном телеканала "Спас" Михаил Волчков. "От лица телеканала "Спас" хочу поблагодарит за эту награду. Хочу пожелать всем духовного роста, новых свершений, открытий… Да, действительно, совпало сегодня так, что в этот день мы празднуем праздник пресвятой Богородицы. Я желаю вам всем, чтобы вы получали только благие вести и, если какие-то трудности будут возникать, то мы их преодолеем и со всем справимся", - заявил Волчков. Церемония награждения проходит в рамках празднования 30-летия Рунета. Национальный видеохостинг Rutube входит в "Газпром-Медиа Холдинг". Начиная с 2022 года известный зарубежный видеохостинг YouTube заблокировал без объяснения причин более 100 российских каналов.
https://ria.ru/20240407/zakharova-1938423906.html
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россия, феникс, rutube, общество
Россия, Феникс, Rutube, Общество
Российские телеканалы получили премию "Феникс" от видеохостинга Rutube

Первый канал, телеканал НТВ и МИЦ "Известия" получили премию "Феникс" от Rutube

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд компании Rutube
Стенд компании Rutube - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд компании Rutube. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские телеканалы получили премию "Феникс" от видеохостинга Rutube: Первый канал, телеканал НТВ и МИЦ "Известия" получили премию "Феникс" в номинации "Информационные средства массовой информации", передает корреспондент РИА Новости.
Премию от Rutube вручают тем, кто успешно возродился на российской платформе в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных стран.
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Статуэтку премии "Феникс" от Первого телеканала приняла диджитал-директор Ирина Савченко.
"Большое спасибо Rutube, что не только приютил нас на своей видеоплатформе, но и устроил этот праздник. "Феникс"… это очень говорящее название, надеюсь, что оно себя оправдает и что мы, все, кто потерял аудиторию в других социальных сетях, обретем ее на российских видеохостингах", - сказала Савченко.
Кроме того, телеканал "360" получил премию "Феникс" в номинации "Региональное телевидение и СМИ".
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"Мы с первого дня - а мы не сильно отставали от федеральных коллег в соцсетях, чувствуем поддержку. Rutube нужен России, продолжайте - это очень большое дело", - отметил генеральный директор телеканала "360" Алексей Каклюгин.
Также телеканал "Спас" получил премию "Феникс" в номинации "Духовно-просветительский контент". Ее принял руководитель дирекции интернет-проектов на православном телеканала "Спас" Михаил Волчков.
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"От лица телеканала "Спас" хочу поблагодарит за эту награду. Хочу пожелать всем духовного роста, новых свершений, открытий… Да, действительно, совпало сегодня так, что в этот день мы празднуем праздник пресвятой Богородицы. Я желаю вам всем, чтобы вы получали только благие вести и, если какие-то трудности будут возникать, то мы их преодолеем и со всем справимся", - заявил Волчков.
Церемония награждения проходит в рамках празднования 30-летия Рунета. Национальный видеохостинг Rutube входит в "Газпром-Медиа Холдинг". Начиная с 2022 года известный зарубежный видеохостинг YouTube заблокировал без объяснения причин более 100 российских каналов.
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