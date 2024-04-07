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Вован и Лексус получили премию "Феникс" от Rutube - РИА Новости, 07.04.2024
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18:23 07.04.2024 (обновлено: 20:49 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/premiya-1938427970.html
Вован и Лексус получили премию "Феникс" от Rutube
Вован и Лексус получили премию "Феникс" от Rutube - РИА Новости, 07.04.2024
Вован и Лексус получили премию "Феникс" от Rutube
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) получили премию "Феникс" от видеохостинга RUTUBE в специальной номинации "С юмором о главном",... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T18:23
2024-04-07T20:49
выставка-форум "россия"
великобритания
калифорния
германия
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
rutube
феникс
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) получили премию "Феникс" от видеохостинга RUTUBE в специальной номинации "С юмором о главном", передает корреспондент РИА Новости. Премию от Rutube вручают тем, кто успешно возродился на российской платформе в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных стран. "Спасибо за эту премию… Но Rutube , на который мы перешли года два назад, как раз оказал нам огромную помощь: весь контент, который был у нас на иностранных каналах, сейчас размещен там, полный архив, поэтому можете слушать, лицезреть", - заявил Лексус на премии "Феникс". Кроме того, пранкер Вован добавил, что они успели за три дня до блокировки перенести весь контент с платформы YouTube на видеохостинг Rutube. "Нас еще в 2022 году в марте месяце, в конце месяца заблокировали официально по письму министерства обороны Великобритании в генеральный офис YouTube в Калифорнии о том, что мы якобы угрожаем национальной безопасности Великобритании. Теперь мы угрожаем национальной безопасности Великобритании, Германии и еще парочки стран, находясь на платформе Rutube", - сказал Вован на премии "Феникс". Церемония награждения проходит в рамках празднования 30-летия Рунета Национальный видеохостинг Rutube входит в "Газпром-Медиа Холдинг".
https://ria.ru/20240407/zakharova-1938423906.html
https://ria.ru/20240406/prankery-1938283959.html
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великобритания, калифорния, германия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), rutube, феникс, youtube, общество, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Великобритания, Калифорния, Германия, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Rutube, Феникс, YouTube, Общество, Выставка-форум "Россия"
Вован и Лексус получили премию "Феникс" от Rutube

Вован и Лексус получили премию от Rutube в спецноминации "С юмором о главном"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПранкеры Вован и Лексус
Пранкеры Вован и Лексус - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Пранкеры Вован и Лексус. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) получили премию "Феникс" от видеохостинга RUTUBE в специальной номинации "С юмором о главном", передает корреспондент РИА Новости.
Премию от Rutube вручают тем, кто успешно возродился на российской платформе в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных стран.
"Спасибо за эту премию… Но Rutube , на который мы перешли года два назад, как раз оказал нам огромную помощь: весь контент, который был у нас на иностранных каналах, сейчас размещен там, полный архив, поэтому можете слушать, лицезреть", - заявил Лексус на премии "Феникс".
Кроме того, пранкер Вован добавил, что они успели за три дня до блокировки перенести весь контент с платформы YouTube на видеохостинг Rutube.
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"Нас еще в 2022 году в марте месяце, в конце месяца заблокировали официально по письму министерства обороны Великобритании в генеральный офис YouTube в Калифорнии о том, что мы якобы угрожаем национальной безопасности Великобритании. Теперь мы угрожаем национальной безопасности Великобритании, Германии и еще парочки стран, находясь на платформе Rutube", - сказал Вован на премии "Феникс".
Церемония награждения проходит в рамках празднования 30-летия Рунета
Национальный видеохостинг Rutube входит в "Газпром-Медиа Холдинг".
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Выставка-форум "Россия"ВеликобританияКалифорнияГерманияВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)RutubeФениксYouTubeОбществоВыставка-форум "Россия"
 
 
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