https://ria.ru/20240407/predosterezheniya-1938419564.html

Магазины в Оренбуржье получили предостережения из-за повышения цен

Магазины в Оренбуржье получили предостережения из-за повышения цен - РИА Новости, 07.04.2024

Магазины в Оренбуржье получили предостережения из-за повышения цен

Прокуратура Оренбургской области объявила 48 предостережений магазинам в ходе проверок цен на продукты питания и питьевую воду на фоне половодья в регионе,... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T17:15

2024-04-07T17:15

2024-04-07T20:50

происшествия

оренбургская область

оренбург

орск

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938444639_0:275:3152:2048_1920x0_80_0_0_137e200175bd5049b50918548908f6de.jpg

УФА, 7 апр - РИА Новости. Прокуратура Оренбургской области объявила 48 предостережений магазинам в ходе проверок цен на продукты питания и питьевую воду на фоне половодья в регионе, сообщил надзорный орган. Ранее ведомство организовало проверку после сообщений в СМИ о завышении цен на продукты и воду в местных магазинах. "С целью недопущения нарушений прав граждан в период режима чрезвычайной ситуации прокурорами города Оренбурга, Орска, Бузулука, Бугуруслана и рядом других территориальных прокуратур юридическим лицам, реализующим продовольственные товары, объявлено 48 предостережений о недопустимости нарушения законов", - сообщает областная прокуратура. Отмечается, что надзорное ведомство продолжает контролировать соблюдение прав граждан в период стихийного бедствия. В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.

https://ria.ru/20240407/orsk-1938347625.html

оренбургская область

оренбург

орск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбургская область, оренбург, орск, прорыв дамбы в орске