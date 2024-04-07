https://ria.ru/20240407/predosterezheniya-1938419564.html
Магазины в Оренбуржье получили предостережения из-за повышения цен
Магазины в Оренбуржье получили предостережения из-за повышения цен - РИА Новости, 07.04.2024
Магазины в Оренбуржье получили предостережения из-за повышения цен
Прокуратура Оренбургской области объявила 48 предостережений магазинам в ходе проверок цен на продукты питания и питьевую воду на фоне половодья в регионе,... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T17:15
2024-04-07T17:15
2024-04-07T20:50
происшествия
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УФА, 7 апр - РИА Новости. Прокуратура Оренбургской области объявила 48 предостережений магазинам в ходе проверок цен на продукты питания и питьевую воду на фоне половодья в регионе, сообщил надзорный орган. Ранее ведомство организовало проверку после сообщений в СМИ о завышении цен на продукты и воду в местных магазинах. "С целью недопущения нарушений прав граждан в период режима чрезвычайной ситуации прокурорами города Оренбурга, Орска, Бузулука, Бугуруслана и рядом других территориальных прокуратур юридическим лицам, реализующим продовольственные товары, объявлено 48 предостережений о недопустимости нарушения законов", - сообщает областная прокуратура. Отмечается, что надзорное ведомство продолжает контролировать соблюдение прав граждан в период стихийного бедствия. В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.
https://ria.ru/20240407/orsk-1938347625.html
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происшествия, оренбургская область, оренбург, орск, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбургская область, Оренбург, Орск, Прорыв дамбы в Орске
Магазины в Оренбуржье получили предостережения из-за повышения цен
Магазины в Оренбуржье получили предостережения из-за роста цен после затопления