В России за сутки потушили 14 природных пожаров
Авиалесоохрана сообщила о ликвидации 14 природных пожаров за сутки
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В России за сутки потушили 14 природных пожаров на площади 1391 гектар, сообщила Авиалесоохрана на сайте.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.04.2024 года в семи регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1391 гектар", - говорится в сообщении.
К полуночи 7 апреля в России действовало 18 лесных пожаров на площади 9926 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Еврейской автономной области - там действуют два пожара на 8544 гектарах.
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25 октября 2023, 05:45