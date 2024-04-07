https://ria.ru/20240407/pozhary-1938343104.html

В России за сутки потушили 14 природных пожаров

В России за сутки потушили 14 природных пожаров - РИА Новости, 07.04.2024

В России за сутки потушили 14 природных пожаров

В России за сутки потушили 14 природных пожаров на площади 1391 гектар, сообщила Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T09:10

2024-04-07T09:10

2024-04-07T09:10

происшествия

россия

еврейская автономная область

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В России за сутки потушили 14 природных пожаров на площади 1391 гектар, сообщила Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.04.2024 года в семи регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1391 гектар", - говорится в сообщении. К полуночи 7 апреля в России действовало 18 лесных пожаров на площади 9926 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Еврейской автономной области - там действуют два пожара на 8544 гектарах.

https://ria.ru/20231025/dobrovoltsy-1905065741.html

россия

еврейская автономная область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, еврейская автономная область