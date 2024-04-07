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В России за сутки потушили 14 природных пожаров - РИА Новости, 07.04.2024
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09:10 07.04.2024
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В России за сутки потушили 14 природных пожаров
В России за сутки потушили 14 природных пожаров - РИА Новости, 07.04.2024
В России за сутки потушили 14 природных пожаров
В России за сутки потушили 14 природных пожаров на площади 1391 гектар, сообщила Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T09:10
2024-04-07T09:10
происшествия
россия
еврейская автономная область
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В России за сутки потушили 14 природных пожаров на площади 1391 гектар, сообщила Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.04.2024 года в семи регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1391 гектар", - говорится в сообщении. К полуночи 7 апреля в России действовало 18 лесных пожаров на площади 9926 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Еврейской автономной области - там действуют два пожара на 8544 гектарах.
https://ria.ru/20231025/dobrovoltsy-1905065741.html
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происшествия, россия, еврейская автономная область
Происшествия, Россия, Еврейская автономная область
В России за сутки потушили 14 природных пожаров

Авиалесоохрана сообщила о ликвидации 14 природных пожаров за сутки

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В России за сутки потушили 14 природных пожаров на площади 1391 гектар, сообщила Авиалесоохрана на сайте.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.04.2024 года в семи регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1391 гектар", - говорится в сообщении.
К полуночи 7 апреля в России действовало 18 лесных пожаров на площади 9926 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Еврейской автономной области - там действуют два пожара на 8544 гектарах.
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