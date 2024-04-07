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В Краснодарском крае локализовали пожар на складах

В Краснодарском крае локализовали пожар на складах - РИА Новости, 07.04.2024

В Краснодарском крае локализовали пожар на складах

Пожар произошел на складах в Краснодарском крае на площади 1,8 тысячи квадратных метров, возгорание удалось локализовать, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T22:15

2024-04-07T22:15

2024-04-07T22:15

происшествия

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пожар произошел на складах в Краснодарском крае на площади 1,8 тысячи квадратных метров, возгорание удалось локализовать, сообщает пресс-служба МЧС России. "Площадь пожара увеличилась до 1,8 тысячи. По уточненным данным, горят склады с материалами для изготовления обуви", - рассказали в МЧС. Позднее в ведомстве добавили, что пожар был локализован.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)