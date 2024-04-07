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В Татарстане ликвидировали пожар в жилом доме
В Татарстане ликвидировали пожар в жилом доме - РИА Новости, 07.04.2024
В Татарстане ликвидировали пожар в жилом доме
Пожар, который возник после взрыва газового баллона в доме в городе Нурлат в Татарстане полностью ликвидирован, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T05:30
2024-04-07T05:30
2024-04-07T08:34
происшествия
нурлат
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пожар, который возник после взрыва газового баллона в доме в городе Нурлат в Татарстане полностью ликвидирован, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения в доме. "Пожар в Татарстане полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Пожар произошел вечером в субботу в городе Нурлат в Татарстане, горел многоквартирный двухэтажный жилой дом после хлопка газовоздушной смеси, разрушились наружные стены, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По последним данным МЧС РФ, в результате происшествия один человек погиб, еще два пострадали. МЧС также сообщало, что причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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Пожар в многоквартирном доме в Татарстане
Пожар в многоквартирном доме в Татарстане
2024-04-07T05:30
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происшествия, нурлат, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Нурлат, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане ликвидировали пожар в жилом доме
МЧС: в Татарстане полностью ликвидировали пожар в доме после взрыва баллона