При украинском обстреле в Белгороде получили повреждения более 200 квартир
Гладков: при обстреле ВСУ в Белгороде получили повреждения более 200 квартир
Разбитое окно. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Более 200 квартир, 4 социально-значимых объекта и 40 автомобилей повреждены в субботу в Белгороде после атаки со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По данным губернатора, по шести муниципалитетам региона 6 апреля было выпущено не менее 29 боеприпасов. Гладков не привел в сводке информацию о количестве прилетов по Грайворонскому округу, указывая, что обстрелы и атаки беспилотников продолжаются. Также на регион были атаки с помощью 21 беспилотника, в том числе сброс семи устройств с дронов. За прошедшие сутки пострадавших мирных жителей нет. Повреждения были выявлены в 324 квартирах 41 многоквартирного дома, 18 частных домовладениях, 28 объектах и 60 транспортных средствах.
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"Город Белгород подвергся воздушной атаке ВСУ. Пострадавших нет. Повреждены 242 квартиры в 37 многоквартирных домах, 19 хозяйствующих субъектов, 4 социально-значимых объекта и 46 автомобилей. В Белгородском районе в селе Красный Хутор противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, в селе Хохлово – с помощью одного БПЛА", - написал Гладков в Telegram-канале.
Как отметил глава региона, по селу Тишанка Волоконовского района выпущено 5 минометных снарядов. В Грайворонском городском округе, по словам Гладкова, продолжаются обстрелы и атаки беспилотников, различные разрушения выявлены в городе Грайворон, селах Дроновка и Козинка.
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По данным губернатора, в Краснояружском районе в селе Колотиловка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Два раза из миномета обстреляно село Поповка. В поселке Задорожный противник атаковал с помощью дрона, повреждена в результате взрыва ЛЭП восстановлена. На окраине города Шебекино средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе. Три FPV-дрона атаковали село Муром Шебекинском округе, кроме того зафиксирован один сброс взрывного устройства с дрона. По поселку Ленинский выпущено 7 миномётных снарядов, с дрона сброшено 2 взрывных устройства, также противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе, подчеркнул губернатор.
"В селе Зиборовка с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства... По окраине села Безлюдовка выпущено 15 снарядов из РСЗО "Град". Обошлось без последствий. В селе Шамино противник атаковал с помощью четырех FPV-дронов. Никто не пострадал. Поврежден грузовой автомобиль. Под обстрел попал поселок Красное. Пострадавших нет", - сообщил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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