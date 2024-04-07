https://ria.ru/20240407/povrezhdeniya-1938341006.html
Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры под Запорожьем
Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры под Запорожьем - РИА Новости, 07.04.2024
Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры под Запорожьем
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в регионе повреждено несколько объектов инфраструктуры. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T08:49
2024-04-07T08:49
2024-04-07T08:49
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в регионе повреждено несколько объектов инфраструктуры. В своем телеграм-канале Федоров сообщил о взрывах в регионе, после чего, по его словам, поступили сообщения о повреждении нескольких объектов инфраструктуры. "Поступили… сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал он. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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запорожская область, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожская областная государственная администрация
Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры под Запорожьем
Глава Запорожской ОГА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в регионе повреждено несколько объектов инфраструктуры.
В своем телеграм-канале Федоров сообщил о взрывах в регионе, после чего, по его словам, поступили сообщения о повреждении нескольких объектов инфраструктуры. "Поступили… сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал он.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.