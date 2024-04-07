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Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.04.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение двум бригадам украинских войск на южнодонецком направлении, потери противника составили... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:37
2024-04-07T13:37
2024-04-07T13:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение двум бригадам украинских войск на южнодонецком направлении, потери противника составили до 135 солдат, рассказали в воскресенье в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й бригады нацгвардии Украины и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Никольскле и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомстваОтмечается, что также была отражена контратака штурмовой группы мотопехотнй бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное в ДНР."Потери противника составили до 135 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и155 мм гаубица М777 производства США. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 135 военных на Южнодонецком направлении за сутки