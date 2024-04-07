Рейтинг@Mail.ru
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 07.04.2024 (обновлено: 13:47 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/poteri-1938381371.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.04.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение двум бригадам украинских войск на южнодонецком направлении, потери противника составили... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:37
2024-04-07T13:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение двум бригадам украинских войск на южнодонецком направлении, потери противника составили до 135 солдат, рассказали в воскресенье в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й бригады нацгвардии Украины и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Никольскле и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомстваОтмечается, что также была отражена контратака штурмовой группы мотопехотнй бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное в ДНР."Потери противника составили до 135 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и155 мм гаубица М777 производства США. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:117:2067:1667_1920x0_80_0_0_f6f4649ffd49351079f5407c4c527c2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 135 военных на Южнодонецком направлении за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение двум бригадам украинских войск на южнодонецком направлении, потери противника составили до 135 солдат, рассказали в воскресенье в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й бригады нацгвардии Украины и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Никольскле и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства
Отмечается, что также была отражена контратака штурмовой группы мотопехотнй бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное в ДНР.
"Потери противника составили до 135 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и155 мм гаубица М777 производства США. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Слабоумие без отваги: НАТО бессильна против России
6 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала