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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении уничтожили свыше 25 украинских военнослужащих, поразили две американские гаубицы М777, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:35
2024-04-07T13:35
2024-04-07T13:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
работино
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безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили свыше 25 украинских военнослужащих, поразили две американские гаубицы М777, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 28-й, 65-й механизированных бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Мирное Запорожской области, Новотягинка и Ивановка Херсонской области."Потери ВСУ составили свыше 25 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155 мм гаубицы М777 производства США,122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две 122 мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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вооруженные силы украины, работино, мирный, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Работино, Мирный, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 25 военных на Херсонском направлении за сутки