https://ria.ru/20240407/poteri-1938381193.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска на херсонском направлении уничтожили свыше 25 украинских военнослужащих, поразили две американские гаубицы М777, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T13:35

2024-04-07T13:35

2024-04-07T13:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

работино

мирный

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили свыше 25 украинских военнослужащих, поразили две американские гаубицы М777, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 28-й, 65-й механизированных бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Мирное Запорожской области, Новотягинка и Ивановка Херсонской области."Потери ВСУ составили свыше 25 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155 мм гаубицы М777 производства США,122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две 122 мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

работино

мирный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, работино, мирный, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)