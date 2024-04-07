https://ria.ru/20240407/postradavshaya-1938418951.html

При украинском обстреле Горловки пострадала девочка

При украинском обстреле Горловки пострадала девочка - РИА Новости, 07.04.2024

При украинском обстреле Горловки пострадала девочка

Девочка 2017 года рождения пострадала в результате обстрела украинскими военными Никитовского района Горловки, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T17:10

2024-04-07T17:10

2024-04-07T17:13

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Девочка 2017 года рождения пострадала в результате обстрела украинскими военными Никитовского района Горловки, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ ранение лёгкой степени тяжести получила девочка 2017 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ Никитовского района Горловки.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

горловка

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия