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При украинском обстреле Горловки пострадала девочка
При украинском обстреле Горловки пострадала девочка - РИА Новости, 07.04.2024
При украинском обстреле Горловки пострадала девочка
Девочка 2017 года рождения пострадала в результате обстрела украинскими военными Никитовского района Горловки, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T17:10
2024-04-07T17:10
2024-04-07T17:13
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Девочка 2017 года рождения пострадала в результате обстрела украинскими военными Никитовского района Горловки, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ ранение лёгкой степени тяжести получила девочка 2017 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ Никитовского района Горловки.
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При украинском обстреле Горловки пострадала девочка
Приходько: при украинском обстреле Горловки пострадала девочка