https://ria.ru/20240407/poostavki-1938419108.html

Ничего нового. Киев попросил дополнительную помощь

Ничего нового. Киев попросил дополнительную помощь - РИА Новости, 07.04.2024

Ничего нового. Киев попросил дополнительную помощь

Киев нуждается в дополнительных артиллерийских орудиях и снарядах для их различных типов, заявил глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов,... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T17:12

2024-04-07T17:12

2024-04-07T17:12

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Киев нуждается в дополнительных артиллерийских орудиях и снарядах для их различных типов, заявил глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам. "Я не скажу вам ничего нового: дополнительные артиллерийские орудия, дополнительные снаряды для артиллерийских орудий различных типов", - сказал Буданов, отвечая в интервью ARD на вопрос, в чем наиболее нуждается Украина на данный момент. Кроме того, он подчеркнул, что крылатые ракеты Taurus, которые Киев просит у Германии, "облегчили бы жизнь". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937785420.html

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в мире, украина, россия, киев, нато