Ничего нового. Киев попросил дополнительную помощь
Буданов: Киев нуждается в дополнительных орудиях, снарядах и Taurus
© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Киев нуждается в дополнительных артиллерийских орудиях и снарядах для их различных типов, заявил глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам.
"Я не скажу вам ничего нового: дополнительные артиллерийские орудия, дополнительные снаряды для артиллерийских орудий различных типов", - сказал Буданов, отвечая в интервью ARD на вопрос, в чем наиболее нуждается Украина на данный момент.
Кроме того, он подчеркнул, что крылатые ракеты Taurus, которые Киев просит у Германии, "облегчили бы жизнь".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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