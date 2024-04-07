Рейтинг@Mail.ru
Ничего нового. Киев попросил дополнительную помощь - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/poostavki-1938419108.html
Ничего нового. Киев попросил дополнительную помощь
Ничего нового. Киев попросил дополнительную помощь - РИА Новости, 07.04.2024
Ничего нового. Киев попросил дополнительную помощь
Киев нуждается в дополнительных артиллерийских орудиях и снарядах для их различных типов, заявил глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов,... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T17:12
2024-04-07T17:12
в мире
украина
россия
киев
нато
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c961a8a7937e7442246fa9b65dd0899a.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Киев нуждается в дополнительных артиллерийских орудиях и снарядах для их различных типов, заявил глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам. "Я не скажу вам ничего нового: дополнительные артиллерийские орудия, дополнительные снаряды для артиллерийских орудий различных типов", - сказал Буданов, отвечая в интервью ARD на вопрос, в чем наиболее нуждается Украина на данный момент. Кроме того, он подчеркнул, что крылатые ракеты Taurus, которые Киев просит у Германии, "облегчили бы жизнь". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937785420.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466539_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_147f4613e7b5defafa21ab4e6567a15e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Ничего нового. Киев попросил дополнительную помощь

Буданов: Киев нуждается в дополнительных орудиях, снарядах и Taurus

© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Киев нуждается в дополнительных артиллерийских орудиях и снарядах для их различных типов, заявил глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам.
"Я не скажу вам ничего нового: дополнительные артиллерийские орудия, дополнительные снаряды для артиллерийских орудий различных типов", - сказал Буданов, отвечая в интервью ARD на вопрос, в чем наиболее нуждается Украина на данный момент.
Кроме того, он подчеркнул, что крылатые ракеты Taurus, которые Киев просит у Германии, "облегчили бы жизнь".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Остался один. По Зеленскому нанесли неожиданный удар
5 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала