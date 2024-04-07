https://ria.ru/20240407/pogoda-1938422038.html

В Москву придет июньское тепло

В Москву придет июньское тепло - РИА Новости, 07.04.2024

В Москву придет июньское тепло

Июньское тепло придет на следующей неделе в Москву, в среду ожидается до плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T17:40

2024-04-07T17:40

2024-04-07T17:40

общество

москва

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Июньское тепло придет на следующей неделе в Москву, в среду ожидается до плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Период похолодания и ночных заморозков в Центральной России закончился, и апрель вновь уверенно встаёт на весенние рельсы. В понедельник, в теплом секторе циклона, установится широтный западно-восточный перенос воздушных масс, который принесет в регион первую порцию атлантического тепла с температурным фоном на 6-8 градусов выше климатической нормы. Например, в Москве ночью не ниже плюс 4 - плюс 9, а днем несмотря на то, что небо будет хмуриться и кое-где брызнут небольшие дожди, температура повысится до плюс 15 - плюс 20", - заявил Тишковец. По его словам, во вторник аэросиноптическая ситуация не изменится, а столбики термометров будут штурмовать 20-градусную высоту. При этом вечером - с приближением холодной фронтальной системы - под барабанную дробь ливня местами прогремят грозы. Даже ночью будет около плюс 10. "В среду станет по-июньски тепло. Западное крыло антициклона расчистит небосвод от туч, что вкупе с южными ветрами повысит дневную температуру до плюс 18 - плюс 23. Для конца первой декады апреля это аномально тепло... возможно, что будет побит рекорд дня 2008 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 21,1", - сказал синоптик. Метеоролог отметил, что в четверг атмосфера будет дестабилизирована очередным холодным фронтом, из-за чего в дневные часы прошумят скоротечные дожди, грозовое положение. Ночью ожидается плюс 9 - плюс 14, после полудня плюс 17 - плюс 22. "В пятницу, благодаря гребню антициклона, опять распогодится. Под утро похолодает до плюс 3 - плюс 8, днем плюс 12 - плюс 17. В выходные в тылу циклона посвежеет, не обойдется без очаговых осадков. В сумерках плюс 5 - плюс 10, в светлое время до плюс 10 - плюс 15. Несмотря на понижение показаний термометров, температурный режим все равно будет на 2-3 градуса превышать норму", - уточнил Тишковец. Он добавил, что средняя температура воздуха станет стабильно превышать отметку в плюс 5 градусов, а значит, активно начнет пробуждаться природа, и наступит так называемая "фенологическая" весна, которая, кстати, по климату как раз и приходится на 8 апреля.

https://ria.ru/20240406/vilfand-1938165962.html

https://realty.ria.ru/20240404/pogoda-1937263543.html

https://realty.ria.ru/20240403/otoplenie-1936680736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"