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В Москву придет июньское тепло - РИА Новости, 07.04.2024
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17:40 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/pogoda-1938422038.html
В Москву придет июньское тепло
В Москву придет июньское тепло - РИА Новости, 07.04.2024
В Москву придет июньское тепло
Июньское тепло придет на следующей неделе в Москву, в среду ожидается до плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T17:40
2024-04-07T17:40
общество
москва
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Июньское тепло придет на следующей неделе в Москву, в среду ожидается до плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Период похолодания и ночных заморозков в Центральной России закончился, и апрель вновь уверенно встаёт на весенние рельсы. В понедельник, в теплом секторе циклона, установится широтный западно-восточный перенос воздушных масс, который принесет в регион первую порцию атлантического тепла с температурным фоном на 6-8 градусов выше климатической нормы. Например, в Москве ночью не ниже плюс 4 - плюс 9, а днем несмотря на то, что небо будет хмуриться и кое-где брызнут небольшие дожди, температура повысится до плюс 15 - плюс 20", - заявил Тишковец. По его словам, во вторник аэросиноптическая ситуация не изменится, а столбики термометров будут штурмовать 20-градусную высоту. При этом вечером - с приближением холодной фронтальной системы - под барабанную дробь ливня местами прогремят грозы. Даже ночью будет около плюс 10. "В среду станет по-июньски тепло. Западное крыло антициклона расчистит небосвод от туч, что вкупе с южными ветрами повысит дневную температуру до плюс 18 - плюс 23. Для конца первой декады апреля это аномально тепло... возможно, что будет побит рекорд дня 2008 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 21,1", - сказал синоптик. Метеоролог отметил, что в четверг атмосфера будет дестабилизирована очередным холодным фронтом, из-за чего в дневные часы прошумят скоротечные дожди, грозовое положение. Ночью ожидается плюс 9 - плюс 14, после полудня плюс 17 - плюс 22. "В пятницу, благодаря гребню антициклона, опять распогодится. Под утро похолодает до плюс 3 - плюс 8, днем плюс 12 - плюс 17. В выходные в тылу циклона посвежеет, не обойдется без очаговых осадков. В сумерках плюс 5 - плюс 10, в светлое время до плюс 10 - плюс 15. Несмотря на понижение показаний термометров, температурный режим все равно будет на 2-3 градуса превышать норму", - уточнил Тишковец. Он добавил, что средняя температура воздуха станет стабильно превышать отметку в плюс 5 градусов, а значит, активно начнет пробуждаться природа, и наступит так называемая "фенологическая" весна, которая, кстати, по климату как раз и приходится на 8 апреля.
https://ria.ru/20240406/vilfand-1938165962.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
В Москву придет июньское тепло

Тишковец: июньское тепло придет в Москву, в среду ожидается до плюс 23 градусов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрохожие у летней веранды на Никольской улице в Москве
Прохожие у летней веранды на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Июньское тепло придет на следующей неделе в Москву, в среду ожидается до плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Период похолодания и ночных заморозков в Центральной России закончился, и апрель вновь уверенно встаёт на весенние рельсы. В понедельник, в теплом секторе циклона, установится широтный западно-восточный перенос воздушных масс, который принесет в регион первую порцию атлантического тепла с температурным фоном на 6-8 градусов выше климатической нормы. Например, в Москве ночью не ниже плюс 4 - плюс 9, а днем несмотря на то, что небо будет хмуриться и кое-где брызнут небольшие дожди, температура повысится до плюс 15 - плюс 20", - заявил Тишковец.
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По его словам, во вторник аэросиноптическая ситуация не изменится, а столбики термометров будут штурмовать 20-градусную высоту. При этом вечером - с приближением холодной фронтальной системы - под барабанную дробь ливня местами прогремят грозы. Даже ночью будет около плюс 10.
"В среду станет по-июньски тепло. Западное крыло антициклона расчистит небосвод от туч, что вкупе с южными ветрами повысит дневную температуру до плюс 18 - плюс 23. Для конца первой декады апреля это аномально тепло... возможно, что будет побит рекорд дня 2008 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 21,1", - сказал синоптик.
Метеоролог отметил, что в четверг атмосфера будет дестабилизирована очередным холодным фронтом, из-за чего в дневные часы прошумят скоротечные дожди, грозовое положение. Ночью ожидается плюс 9 - плюс 14, после полудня плюс 17 - плюс 22.
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"В пятницу, благодаря гребню антициклона, опять распогодится. Под утро похолодает до плюс 3 - плюс 8, днем плюс 12 - плюс 17. В выходные в тылу циклона посвежеет, не обойдется без очаговых осадков. В сумерках плюс 5 - плюс 10, в светлое время до плюс 10 - плюс 15. Несмотря на понижение показаний термометров, температурный режим все равно будет на 2-3 градуса превышать норму", - уточнил Тишковец.
Он добавил, что средняя температура воздуха станет стабильно превышать отметку в плюс 5 градусов, а значит, активно начнет пробуждаться природа, и наступит так называемая "фенологическая" весна, которая, кстати, по климату как раз и приходится на 8 апреля.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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