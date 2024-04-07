https://ria.ru/20240407/pogoda-1938354806.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 07.04.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Без существенных осадков и до плюс 17 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T10:33

2024-04-07T10:33

2024-04-07T10:33

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Без существенных осадков и до плюс 17 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-восточной периферией антициклона, по которой скользнет слабовыраженный теплый атмосферный фронт, благодаря чему значимых осадков не ожидается, из-за туч выглянет солнце, воздух станет лучше прогреваться, а температурный фон не только вернется в климатическую норму, но и на 5 градусов превысит ее", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. "Температура воздуха в столице плюс 15 - плюс 17 градусов, по области плюс 12 - плюс 17. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 миллиметр ртутного столба", - рассказал Тишковец. Метеоролог добавил, что солнечная активность и геомагнитное поле спокойные.

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общество, москва, евгений тишковец, погода