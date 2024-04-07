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В Оренбуржье отменят коммунальные платежи для жителей, чьи дома затопило - РИА Новости, 07.04.2024
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20:08 07.04.2024 (обновлено: 20:48 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/platezhi-1938443900.html
В Оренбуржье отменят коммунальные платежи для жителей, чьи дома затопило
В Оренбуржье отменят коммунальные платежи для жителей, чьи дома затопило - РИА Новости, 07.04.2024
В Оренбуржье отменят коммунальные платежи для жителей, чьи дома затопило
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил подготовить документы по освобождению от коммунальных платежей жителей региона, чьи дома попали в зону... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T20:08
2024-04-07T20:48
общество
оренбургская область
оренбург
орск
денис паслер
единая россия
прорыв дамбы в орске
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УФА, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил подготовить документы по освобождению от коммунальных платежей жителей региона, чьи дома попали в зону затопления при паводке, сообщили в правительстве области. "Необходимо четко отработать систему отмены платежей на период паводка, не начислять платежи до возвращения людей в дома, оповестить об этом население через все каналы коммуникаций", - приводятся слова Паслера. Кроме того, как отметили власти, для жителей затопленных домов будут предоставлены кредитные каникулы согласно федеральному закону. "Для стабилизации ситуации с наличием воды и продуктов в магазинах Оренбурга и Орска организованы дополнительные завозы продовольствия и воды в упаковках 1,5 и 5 литров напрямую от производителей и распределительных центров федеральных сетей",- говорится в релизе областного правительства. Для затопленных территорий направлена гуманитарная помощь - вода и товары первой необходимости - от "Единой России", федеральных торговых сетей "Пятерочка" и "Магнит" общим объемом более 240 тонн. С федеральными и региональными сетями проработан вопрос дополнительных поставок. Фуры с водой направляются в Оренбургскую область из Москвы, Казани и других городов страны. Поступления в магазины начнутся 8 апреля. Поставки идут в максимально увеличенных объемах, информируют власти области. Кроме того, хлебозаводы Оренбурга и Новотроицка перешли на полную загрузку мощностей по выпечке хлеба с поставкой в Орск. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального значения.
https://ria.ru/20240407/orsk-1938347625.html
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общество, оренбургская область, оренбург, орск, денис паслер, единая россия, прорыв дамбы в орске
Общество, Оренбургская область, Оренбург, Орск, Денис Паслер, Единая Россия, Прорыв дамбы в Орске
В Оренбуржье отменят коммунальные платежи для жителей, чьи дома затопило

Паслер: в Оренбуржье отменят коммунальные платежи жителям, чьи дома затопило

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкЗатопленная улица в Орске. 7 апреля 2024
Затопленная улица в Орске. 7 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Затопленная улица в Орске. 7 апреля 2024
Читать ria.ru в
УФА, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил подготовить документы по освобождению от коммунальных платежей жителей региона, чьи дома попали в зону затопления при паводке, сообщили в правительстве области.
"Необходимо четко отработать систему отмены платежей на период паводка, не начислять платежи до возвращения людей в дома, оповестить об этом население через все каналы коммуникаций", - приводятся слова Паслера.
ЧС федерального масштаба. Обстановка в Орске после прорыва дамбы
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 12
© МЧС России

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

© МЧС России
2 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

Пункт временного размещения в школе №11 в Орске

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 12
© Фото : МЧС России/Telegram

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

© Фото : МЧС России/Telegram
5 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

Спасатели на лодке в городе Орске, частично подтопленном после прорыва дамбы

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

© РИА Новости
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

Волонтеры достали лодку, чтобы эвакуировать жителей Орска из затопленных после прорыва дамбы районов

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

Место прорыва насыпной дамбы в Орске

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

© РИА Новости
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Жителей эвакуируют из затопленных после прорыва дамбы районов города Орска

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

Пункт временного размещения в школе №11 в Орске

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

Прорыв дамбы в Орске

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

© МЧС России
2 из 12

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 12

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

© Фото : МЧС России/Telegram
5 из 12

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 12

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 12

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12
Кроме того, как отметили власти, для жителей затопленных домов будут предоставлены кредитные каникулы согласно федеральному закону.
"Для стабилизации ситуации с наличием воды и продуктов в магазинах Оренбурга и Орска организованы дополнительные завозы продовольствия и воды в упаковках 1,5 и 5 литров напрямую от производителей и распределительных центров федеральных сетей",- говорится в релизе областного правительства.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Куренков рассказал о работе по ликвидации последствий паводка в Орске
Вчера, 09:37
Для затопленных территорий направлена гуманитарная помощь - вода и товары первой необходимости - от "Единой России", федеральных торговых сетей "Пятерочка" и "Магнит" общим объемом более 240 тонн. С федеральными и региональными сетями проработан вопрос дополнительных поставок. Фуры с водой направляются в Оренбургскую область из Москвы, Казани и других городов страны. Поступления в магазины начнутся 8 апреля. Поставки идут в максимально увеличенных объемах, информируют власти области.
Кроме того, хлебозаводы Оренбурга и Новотроицка перешли на полную загрузку мощностей по выпечке хлеба с поставкой в Орск.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального значения.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
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Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
ОбществоОренбургская областьОренбургОрскДенис ПаслерЕдиная РоссияПрорыв дамбы в Орске
 
 
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