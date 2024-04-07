https://ria.ru/20240407/platezhi-1938443900.html

В Оренбуржье отменят коммунальные платежи для жителей, чьи дома затопило

В Оренбуржье отменят коммунальные платежи для жителей, чьи дома затопило - РИА Новости, 07.04.2024

В Оренбуржье отменят коммунальные платежи для жителей, чьи дома затопило

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил подготовить документы по освобождению от коммунальных платежей жителей региона, чьи дома попали в зону... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T20:08

2024-04-07T20:08

2024-04-07T20:48

общество

оренбургская область

оренбург

орск

денис паслер

единая россия

прорыв дамбы в орске

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УФА, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил подготовить документы по освобождению от коммунальных платежей жителей региона, чьи дома попали в зону затопления при паводке, сообщили в правительстве области. "Необходимо четко отработать систему отмены платежей на период паводка, не начислять платежи до возвращения людей в дома, оповестить об этом население через все каналы коммуникаций", - приводятся слова Паслера. Кроме того, как отметили власти, для жителей затопленных домов будут предоставлены кредитные каникулы согласно федеральному закону. "Для стабилизации ситуации с наличием воды и продуктов в магазинах Оренбурга и Орска организованы дополнительные завозы продовольствия и воды в упаковках 1,5 и 5 литров напрямую от производителей и распределительных центров федеральных сетей",- говорится в релизе областного правительства. Для затопленных территорий направлена гуманитарная помощь - вода и товары первой необходимости - от "Единой России", федеральных торговых сетей "Пятерочка" и "Магнит" общим объемом более 240 тонн. С федеральными и региональными сетями проработан вопрос дополнительных поставок. Фуры с водой направляются в Оренбургскую область из Москвы, Казани и других городов страны. Поступления в магазины начнутся 8 апреля. Поставки идут в максимально увеличенных объемах, информируют власти области. Кроме того, хлебозаводы Оренбурга и Новотроицка перешли на полную загрузку мощностей по выпечке хлеба с поставкой в Орск. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального значения.

https://ria.ru/20240407/orsk-1938347625.html

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