В Оренбургской области сообщили, когда стабилизируется ситуация с паводком
Стабилизацию паводковой ситуации в Оренбургской области ожидают после 20 апреля
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкМашина, на которой жителей эвакуируют из затопленных после прорыва дамбы районов города Орска
Машина, на которой жителей эвакуируют из затопленных после прорыва дамбы районов города Орска
УФА, 7 апр — РИА Новости. Стабилизацию паводковой ситуации в Оренбургской области ожидают во второй половине апреля, сообщили в правительстве региона.
"Девятого апреля пик паводка ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе ожидается после 20 апреля", — говорится в публикации.
По данным Росгидромета, восьмого апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, десятого апреля ожидается пик.
Власти прогнозируют, что общий ущерб от паводка в Оренбургской области составит примерно 21 миллиард рублей. В регионе действует режим ЧС федерального характера.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк
Последствия затопления после прорыва дамбы в Орске.
Последствия затопления после прорыва дамбы в Орске.
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС и коммунальных служб эвакуируют жителей города и их питомцев в ходе ликвидации последствий затопления после прорыва дамбы в Орске.
Сотрудники МЧС и коммунальных служб эвакуируют жителей города и их питомцев в ходе ликвидации последствий затопления после прорыва дамбы в Орске.
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© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы, стоп-кадр видео.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы, стоп-кадр видео.
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© МЧС РоссииПоследствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
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© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы (съемка через стекло).
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы (съемка через стекло).
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© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
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Последствия затопления после прорыва дамбы в Орске.
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Сотрудники МЧС и коммунальных служб эвакуируют жителей города и их питомцев в ходе ликвидации последствий затопления после прорыва дамбы в Орске.
2 из 6
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы, стоп-кадр видео.
3 из 6
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
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Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы (съемка через стекло).
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Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
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Паводок в Оренбургской области
В пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Как сообщили РИА Новости в мэрии, известно о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.
В прокуратуре подчеркнули, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".
Ухудшается паводковая ситуация и в Оренбурге. За сутки Урал в районе города прибавил 28 сантиметров, власти эвакуировали 428 человек. Мэр Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, из-за паводка эвакуировали более четырех тысяч жителей региона, в том числе 885 детей.
Утром в воскресенье в Оренбургскую область прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он подчеркнул, что наиболее сложная обстановка в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. По его словам, сил и средств для ликвидации последствий достаточно.
Ситуацию в регионе обсудил с министром президент Владимир Путин. Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.
Российский лидер поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.