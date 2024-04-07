https://ria.ru/20240407/pavodok-1938389458.html

В Оренбургской области сообщили, когда стабилизируется ситуация с паводком

В Оренбургской области сообщили, когда стабилизируется ситуация с паводком - РИА Новости, 07.04.2024

В Оренбургской области сообщили, когда стабилизируется ситуация с паводком

Стабилизацию паводковой ситуации в Оренбургской области ожидают во второй половине апреля, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T14:08

2024-04-07T14:08

2024-04-07T14:57

оренбургская область

оренбург

гидрометцентр

прорыв дамбы в орске

происшествия

александр куренков (мчс)

владимир путин

орск

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УФА, 7 апр — РИА Новости. Стабилизацию паводковой ситуации в Оренбургской области ожидают во второй половине апреля, сообщили в правительстве региона."Девятого апреля пик паводка ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе ожидается после 20 апреля", — говорится в публикации.По данным Росгидромета, восьмого апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, десятого апреля ожидается пик.Власти прогнозируют, что общий ущерб от паводка в Оренбургской области составит примерно 21 миллиард рублей. В регионе действует режим ЧС федерального характера.Паводок в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Как сообщили РИА Новости в мэрии, известно о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.В прокуратуре подчеркнули, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Ухудшается паводковая ситуация и в Оренбурге. За сутки Урал в районе города прибавил 28 сантиметров, власти эвакуировали 428 человек. Мэр Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, из-за паводка эвакуировали более четырех тысяч жителей региона, в том числе 885 детей.Утром в воскресенье в Оренбургскую область прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он подчеркнул, что наиболее сложная обстановка в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. По его словам, сил и средств для ликвидации последствий достаточно.Ситуацию в регионе обсудил с министром президент Владимир Путин. Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.Российский лидер поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.

https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html

оренбургская область

оренбург

орск

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Паводок в Оренбуржье Паводок в Оренбуржье 2024-04-07T14:08 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбургская область, оренбург, гидрометцентр, прорыв дамбы в орске, происшествия, александр куренков (мчс), владимир путин, орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), владимир колокольцев