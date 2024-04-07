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В Оренбургской области сообщили, когда стабилизируется ситуация с паводком - РИА Новости, 07.04.2024
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14:08 07.04.2024 (обновлено: 14:57 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938389458.html
В Оренбургской области сообщили, когда стабилизируется ситуация с паводком
В Оренбургской области сообщили, когда стабилизируется ситуация с паводком - РИА Новости, 07.04.2024
В Оренбургской области сообщили, когда стабилизируется ситуация с паводком
Стабилизацию паводковой ситуации в Оренбургской области ожидают во второй половине апреля, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T14:08
2024-04-07T14:57
оренбургская область
оренбург
гидрометцентр
прорыв дамбы в орске
происшествия
александр куренков (мчс)
владимир путин
орск
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УФА, 7 апр — РИА Новости. Стабилизацию паводковой ситуации в Оренбургской области ожидают во второй половине апреля, сообщили в правительстве региона."Девятого апреля пик паводка ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе ожидается после 20 апреля", — говорится в публикации.По данным Росгидромета, восьмого апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, десятого апреля ожидается пик.Власти прогнозируют, что общий ущерб от паводка в Оренбургской области составит примерно 21 миллиард рублей. В регионе действует режим ЧС федерального характера.Паводок в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Как сообщили РИА Новости в мэрии, известно о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.В прокуратуре подчеркнули, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Ухудшается паводковая ситуация и в Оренбурге. За сутки Урал в районе города прибавил 28 сантиметров, власти эвакуировали 428 человек. Мэр Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, из-за паводка эвакуировали более четырех тысяч жителей региона, в том числе 885 детей.Утром в воскресенье в Оренбургскую область прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он подчеркнул, что наиболее сложная обстановка в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. По его словам, сил и средств для ликвидации последствий достаточно.Ситуацию в регионе обсудил с министром президент Владимир Путин. Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.Российский лидер поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.
https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Паводок в Оренбуржье
Паводок в Оренбуржье
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оренбургская область, оренбург, гидрометцентр, прорыв дамбы в орске, происшествия, александр куренков (мчс), владимир путин, орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), владимир колокольцев
Оренбургская область, Оренбург, Гидрометцентр, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, Орск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Колокольцев
В Оренбургской области сообщили, когда стабилизируется ситуация с паводком

Стабилизацию паводковой ситуации в Оренбургской области ожидают после 20 апреля

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкМашина, на которой жителей эвакуируют из затопленных после прорыва дамбы районов города Орска
Машина, на которой жителей эвакуируют из затопленных после прорыва дамбы районов города Орска - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Машина, на которой жителей эвакуируют из затопленных после прорыва дамбы районов города Орска
Читать ria.ru в
УФА, 7 апр — РИА Новости. Стабилизацию паводковой ситуации в Оренбургской области ожидают во второй половине апреля, сообщили в правительстве региона.
"Девятого апреля пик паводка ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе ожидается после 20 апреля", — говорится в публикации.
По данным Росгидромета, восьмого апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, десятого апреля ожидается пик.
Власти прогнозируют, что общий ущерб от паводка в Оренбургской области составит примерно 21 миллиард рублей. В регионе действует режим ЧС федерального характера.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Последствия затопления после прорыва дамбы в Орске.

Последствия подтопления после прорыва дамбы в Орске. Эвакуация жителей из зоны подтопления не прекращается

Последствия затопления после прорыва дамбы в Орске.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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1 из 6
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС и коммунальных служб эвакуируют жителей города и их питомцев в ходе ликвидации последствий затопления после прорыва дамбы в Орске.

Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб эвакуируют жителей города и их питомцев в ходе ликвидации последствий подтопления после прорыва дамбы в Орске

Сотрудники МЧС и коммунальных служб эвакуируют жителей города и их питомцев в ходе ликвидации последствий затопления после прорыва дамбы в Орске.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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2 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы, стоп-кадр видео.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы, стоп-кадр видео.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 6
© МЧС РоссииПоследствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
4 из 6
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы (съемка через стекло).
Последствия прорыва дамбы в Орске
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы (съемка через стекло).
© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 6

Последствия затопления после прорыва дамбы в Орске.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
1 из 6

Сотрудники МЧС и коммунальных служб эвакуируют жителей города и их питомцев в ходе ликвидации последствий затопления после прорыва дамбы в Орске.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
2 из 6
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы, стоп-кадр видео.
© РИА Новости
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3 из 6
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
4 из 6
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы (съемка через стекло).
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 6
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 6

Паводок в Оренбургской области

В пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Как сообщили РИА Новости в мэрии, известно о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.
В прокуратуре подчеркнули, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".
Ухудшается паводковая ситуация и в Оренбурге. За сутки Урал в районе города прибавил 28 сантиметров, власти эвакуировали 428 человек. Мэр Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.
Превентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
В Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка
Вчера, 12:54
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, из-за паводка эвакуировали более четырех тысяч жителей региона, в том числе 885 детей.
Утром в воскресенье в Оренбургскую область прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он подчеркнул, что наиболее сложная обстановка в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. По его словам, сил и средств для ликвидации последствий достаточно.
Ситуацию в регионе обсудил с министром президент Владимир Путин. Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.
Российский лидер поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
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Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
Оренбургская областьОренбургГидрометцентрПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествияАлександр Куренков (МЧС)Владимир ПутинОрскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Владимир Колокольцев
 
 
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