https://ria.ru/20240407/pavodok-1938378027.html

Ситуация с паводком может меняться очень быстро, предупредил Куренков

Ситуация с паводком может меняться очень быстро, предупредил Куренков - РИА Новости, 07.04.2024

Ситуация с паводком может меняться очень быстро, предупредил Куренков

Ситуация с паводком, который набирает силу в России, может меняться очень быстро, предупредил руководителей регионов глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T13:17

2024-04-07T13:17

2024-04-07T13:17

россия

орск

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

прорыв дамбы в орске

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ОРСК, 7 апр — РИА Новости. Ситуация с паводком, который набирает силу в России, может меняться очень быстро, предупредил руководителей регионов глава МЧС Александр Куренков. "Природа не терпит ошибок. Паводковая обстановка может стремительно меняться", - сказал министр на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое он провел в Орске, в значительной степени пострадавшем от стихии. Глава МЧС отметил, что все силы и средства должны быть в состоянии постоянной готовности. "В случае необходимости - своевременно принимать решения, в том числе по эвакуации населения", - заключил он.

россия

орск

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место прорыва дамбы в Орске Так с воздуха выглядит место прорыва дамбы в Орске. 2024-04-07T13:17 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, орск, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, прорыв дамбы в орске, видео