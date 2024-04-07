https://ria.ru/20240407/pavodok-1938378027.html
Ситуация с паводком может меняться очень быстро, предупредил Куренков
Ситуация с паводком может меняться очень быстро, предупредил Куренков - РИА Новости, 07.04.2024
Ситуация с паводком может меняться очень быстро, предупредил Куренков
Ситуация с паводком, который набирает силу в России, может меняться очень быстро, предупредил руководителей регионов глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:17
2024-04-07T13:17
2024-04-07T13:17
россия
орск
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938367038_26:0:844:460_1920x0_80_0_0_2b79494045c1b385bd95eec36d831328.jpg
ОРСК, 7 апр — РИА Новости. Ситуация с паводком, который набирает силу в России, может меняться очень быстро, предупредил руководителей регионов глава МЧС Александр Куренков. "Природа не терпит ошибок. Паводковая обстановка может стремительно меняться", - сказал министр на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое он провел в Орске, в значительной степени пострадавшем от стихии. Глава МЧС отметил, что все силы и средства должны быть в состоянии постоянной готовности. "В случае необходимости - своевременно принимать решения, в том числе по эвакуации населения", - заключил он.
россия
орск
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Место прорыва дамбы в Орске
Так с воздуха выглядит место прорыва дамбы в Орске.
2024-04-07T13:17
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, орск, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, прорыв дамбы в орске, видео
Россия, Орск, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Прорыв дамбы в Орске
Ситуация с паводком может меняться очень быстро, предупредил Куренков
ОРСК, 7 апр — РИА Новости. Ситуация с паводком, который набирает силу в России, может меняться очень быстро, предупредил руководителей регионов глава МЧС Александр Куренков.
2024-04-07T13:17
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PT0M18S
Ситуация с паводком может меняться очень быстро, предупредил Куренков
Куренков: природа не терпит ошибок, обстановка может стремительно меняться