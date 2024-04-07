https://ria.ru/20240407/pavodok-1938356926.html

В Челябинской области началось снижение уровня паводковых вод

В Челябинской области началось снижение уровня паводковых вод - РИА Новости, 07.04.2024

В Челябинской области началось снижение уровня паводковых вод

Пик паводка прошел в Челябинской области, уровень воды снижается, в настоящее время остаются подтопленными 66 жилых домов, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T10:48

2024-04-07T10:48

2024-04-07T14:01

происшествия

жилье

челябинская область

чесменский район

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр – РИА Новости. Пик паводка прошел в Челябинской области, уровень воды снижается, в настоящее время остаются подтопленными 66 жилых домов, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона. Как сообщалось, режим ЧС действует в 4 районах и округе региона - Варненском, Брединском, Кизильском, Нагайбакском и Троицком городском округе. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского, Увельского и Чесменского районов, а также в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном районе. "На юге области отмечена общая тенденция к снижению уровня воды и прохождению пика паводка. В настоящее время в области подтоплено 66 жилых домов... В Брединском районе ситуация стабилизируется. В селе Бреды остаются подтопленными жилые дома. В селе Варна вода ушла из подтопленных домов. В Карталинском районе ситуация нормализовалась", - говорится в сообщении. Кроме того, в селе Париж подтоплены жилые дома, но за прошедшую ночь уровень воды упал, в поселках Переселенческом и Кассельском подтоплены приусадебные участки, в Фершампенуазе остаются подтопленными жилой дом и приусадебные участки, уточняется в сообщении. В поселке Копаловский смыт автомобильный мост, организована лодочная переправа, добавляет пресс-служба. Также в поселке Михайловка Кизильского района ситуация без изменений, остаются подтопленными жилые дома, в городе Южноуральске и селе Уйском подтоплены приусадебные участки, добавляется в сообщении. По данным пресс-службы, во всех территориях проведен подворовой обход жителей, развернуты пункты временного размещения людей, на месте организована работа представителей администрации, пожарных, спасателей. На данный момент в ПВР людей нет. Также на контроле 11 мест переливов воды через автодороги, говорится в сообщении. В ряде территорий идет работа по оценке ущерба, нанесенного половодьем, после прохождения половодья будет проведено восстановление дорог, которые были вскрыты для пропуска воды, добавляет правительство.

https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html

https://ria.ru/20240406/damby-1938201720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, челябинская область, чесменский район