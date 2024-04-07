https://ria.ru/20240407/pavodok-1938356926.html
В Челябинской области началось снижение уровня паводковых вод
В Челябинской области началось снижение уровня паводковых вод - РИА Новости, 07.04.2024
В Челябинской области началось снижение уровня паводковых вод
Пик паводка прошел в Челябинской области, уровень воды снижается, в настоящее время остаются подтопленными 66 жилых домов, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T10:48
2024-04-07T10:48
2024-04-07T14:01
происшествия
жилье
челябинская область
чесменский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр – РИА Новости. Пик паводка прошел в Челябинской области, уровень воды снижается, в настоящее время остаются подтопленными 66 жилых домов, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона. Как сообщалось, режим ЧС действует в 4 районах и округе региона - Варненском, Брединском, Кизильском, Нагайбакском и Троицком городском округе. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского, Увельского и Чесменского районов, а также в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном районе. "На юге области отмечена общая тенденция к снижению уровня воды и прохождению пика паводка. В настоящее время в области подтоплено 66 жилых домов... В Брединском районе ситуация стабилизируется. В селе Бреды остаются подтопленными жилые дома. В селе Варна вода ушла из подтопленных домов. В Карталинском районе ситуация нормализовалась", - говорится в сообщении. Кроме того, в селе Париж подтоплены жилые дома, но за прошедшую ночь уровень воды упал, в поселках Переселенческом и Кассельском подтоплены приусадебные участки, в Фершампенуазе остаются подтопленными жилой дом и приусадебные участки, уточняется в сообщении. В поселке Копаловский смыт автомобильный мост, организована лодочная переправа, добавляет пресс-служба. Также в поселке Михайловка Кизильского района ситуация без изменений, остаются подтопленными жилые дома, в городе Южноуральске и селе Уйском подтоплены приусадебные участки, добавляется в сообщении. По данным пресс-службы, во всех территориях проведен подворовой обход жителей, развернуты пункты временного размещения людей, на месте организована работа представителей администрации, пожарных, спасателей. На данный момент в ПВР людей нет. Также на контроле 11 мест переливов воды через автодороги, говорится в сообщении. В ряде территорий идет работа по оценке ущерба, нанесенного половодьем, после прохождения половодья будет проведено восстановление дорог, которые были вскрыты для пропуска воды, добавляет правительство.
https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html
https://ria.ru/20240406/damby-1938201720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, челябинская область, чесменский район
Происшествия, Жилье, Челябинская область, Чесменский район
В Челябинской области началось снижение уровня паводковых вод
Челябинские власти сообщили о прохождении пика паводка, подтоплены 66 домов
ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр – РИА Новости. Пик паводка прошел в Челябинской области, уровень воды снижается, в настоящее время остаются подтопленными 66 жилых домов, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.
Как сообщалось, режим ЧС действует в 4 районах и округе региона - Варненском, Брединском, Кизильском, Нагайбакском и Троицком городском округе. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского, Увельского и Чесменского районов
, а также в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном районе.
"На юге области отмечена общая тенденция к снижению уровня воды и прохождению пика паводка. В настоящее время в области подтоплено 66 жилых домов... В Брединском районе ситуация стабилизируется. В селе Бреды остаются подтопленными жилые дома. В селе Варна вода ушла из подтопленных домов. В Карталинском районе
ситуация нормализовалась", - говорится в сообщении.
Кроме того, в селе Париж подтоплены жилые дома, но за прошедшую ночь уровень воды упал, в поселках Переселенческом и Кассельском подтоплены приусадебные участки, в Фершампенуазе остаются подтопленными жилой дом и приусадебные участки, уточняется в сообщении. В поселке Копаловский смыт автомобильный мост, организована лодочная переправа, добавляет пресс-служба.
Также в поселке Михайловка Кизильского района ситуация без изменений, остаются подтопленными жилые дома, в городе Южноуральске
и селе Уйском подтоплены приусадебные участки, добавляется в сообщении.
По данным пресс-службы, во всех территориях проведен подворовой обход жителей, развернуты пункты временного размещения людей, на месте организована работа представителей администрации, пожарных, спасателей. На данный момент в ПВР людей нет.
Также на контроле 11 мест переливов воды через автодороги, говорится в сообщении.
В ряде территорий идет работа по оценке ущерба, нанесенного половодьем, после прохождения половодья будет проведено восстановление дорог, которые были вскрыты для пропуска воды, добавляет правительство.