https://ria.ru/20240407/pavodok-1938344856.html

Попова провела оперативное совещание по ситуации в Оренбургской области

Попова провела оперативное совещание по ситуации в Оренбургской области - РИА Новости, 07.04.2024

Попова провела оперативное совещание по ситуации в Оренбургской области

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела оперативное совещание по вопросам водоочистки в Оренбургской области в связи с паводком, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T09:23

2024-04-07T09:23

2024-04-07T09:36

оренбургская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

прорыв дамбы в орске

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела оперативное совещание по вопросам водоочистки в Оренбургской области в связи с паводком, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Шестого апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочей поездки в Оренбургскую область провела оперативное совещание по вопросам контроля качества питьевой воды",- говорится в сообщении.В совещании приняли участие вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальным вопросам - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, представители регионального Роспотребнадзора, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" и водоканала, пояснили в пресс-службе.В ходе совещания Попова обратила особое внимание на важность тщательного мониторинга качества питьевой воды и принимаемых мер по обеспечению безопасности населения в зонах подтопления. Она подчеркнула, что в медучреждениях должен быть сформирован необходимый коечный фонд, запас медпрепаратов и вакцин.В ПВР необходимо вести контроль качества пищевых продуктов и воды, добавили в Роспотребнадзоре.Попова продолжит работу в регионе, уточнили в пресс-службе.

оренбургская область

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Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу. 2024-04-07T09:23 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбургская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), прорыв дамбы в орске, здоровье - общество, анна попова