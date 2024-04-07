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Попова провела оперативное совещание по ситуации в Оренбургской области - РИА Новости, 07.04.2024
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09:23 07.04.2024 (обновлено: 09:36 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938344856.html
Попова провела оперативное совещание по ситуации в Оренбургской области
Попова провела оперативное совещание по ситуации в Оренбургской области - РИА Новости, 07.04.2024
Попова провела оперативное совещание по ситуации в Оренбургской области
Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела оперативное совещание по вопросам водоочистки в Оренбургской области в связи с паводком, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T09:23
2024-04-07T09:36
оренбургская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
прорыв дамбы в орске
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела оперативное совещание по вопросам водоочистки в Оренбургской области в связи с паводком, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Шестого апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочей поездки в Оренбургскую область провела оперативное совещание по вопросам контроля качества питьевой воды",- говорится в сообщении.В совещании приняли участие вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальным вопросам - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, представители регионального Роспотребнадзора, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" и водоканала, пояснили в пресс-службе.В ходе совещания Попова обратила особое внимание на важность тщательного мониторинга качества питьевой воды и принимаемых мер по обеспечению безопасности населения в зонах подтопления. Она подчеркнула, что в медучреждениях должен быть сформирован необходимый коечный фонд, запас медпрепаратов и вакцин.В ПВР необходимо вести контроль качества пищевых продуктов и воды, добавили в Роспотребнадзоре.Попова продолжит работу в регионе, уточнили в пресс-службе.
оренбургская область
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Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска
РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оренбургская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), прорыв дамбы в орске, здоровье - общество, анна попова
Оренбургская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Прорыв дамбы в Орске, Здоровье - Общество, Анна Попова
Попова провела оперативное совещание по ситуации в Оренбургской области

Попова провела совещание по ситуации с паводком в Оренбургской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости
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Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела оперативное совещание по вопросам водоочистки в Оренбургской области в связи с паводком, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Шестого апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочей поездки в Оренбургскую область провела оперативное совещание по вопросам контроля качества питьевой воды",- говорится в сообщении.
В совещании приняли участие вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальным вопросам - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, представители регионального Роспотребнадзора, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" и водоканала, пояснили в пресс-службе.
В ходе совещания Попова обратила особое внимание на важность тщательного мониторинга качества питьевой воды и принимаемых мер по обеспечению безопасности населения в зонах подтопления. Она подчеркнула, что в медучреждениях должен быть сформирован необходимый коечный фонд, запас медпрепаратов и вакцин.
В ПВР необходимо вести контроль качества пищевых продуктов и воды, добавили в Роспотребнадзоре.
Попова продолжит работу в регионе, уточнили в пресс-службе.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
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Оренбургская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Прорыв дамбы в ОрскеЗдоровье - ОбществоАнна Попова
 
 
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