https://ria.ru/20240407/pavodok-1938344856.html
Попова провела оперативное совещание по ситуации в Оренбургской области
Попова провела оперативное совещание по ситуации в Оренбургской области - РИА Новости, 07.04.2024
Попова провела оперативное совещание по ситуации в Оренбургской области
Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела оперативное совещание по вопросам водоочистки в Оренбургской области в связи с паводком, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T09:23
2024-04-07T09:23
2024-04-07T09:36
оренбургская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
прорыв дамбы в орске
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела оперативное совещание по вопросам водоочистки в Оренбургской области в связи с паводком, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Шестого апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочей поездки в Оренбургскую область провела оперативное совещание по вопросам контроля качества питьевой воды",- говорится в сообщении.В совещании приняли участие вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальным вопросам - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, представители регионального Роспотребнадзора, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" и водоканала, пояснили в пресс-службе.В ходе совещания Попова обратила особое внимание на важность тщательного мониторинга качества питьевой воды и принимаемых мер по обеспечению безопасности населения в зонах подтопления. Она подчеркнула, что в медучреждениях должен быть сформирован необходимый коечный фонд, запас медпрепаратов и вакцин.В ПВР необходимо вести контроль качества пищевых продуктов и воды, добавили в Роспотребнадзоре.Попова продолжит работу в регионе, уточнили в пресс-службе.
оренбургская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938262140_627:0:3358:2048_1920x0_80_0_0_3f3e531b4192b515f5d0bf803e4a9a32.jpg
Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска
РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу.
2024-04-07T09:23
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), прорыв дамбы в орске, здоровье - общество, анна попова
Оренбургская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Прорыв дамбы в Орске, Здоровье - Общество, Анна Попова
Попова провела оперативное совещание по ситуации в Оренбургской области
Попова провела совещание по ситуации с паводком в Оренбургской области
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела оперативное совещание по вопросам водоочистки в Оренбургской области в связи с паводком, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Шестого апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочей поездки в Оренбургскую область провела оперативное совещание по вопросам контроля качества питьевой воды",- говорится в сообщении.
В совещании приняли участие вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальным вопросам - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, представители регионального Роспотребнадзора, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" и водоканала, пояснили в пресс-службе.
В ходе совещания Попова обратила особое внимание на важность тщательного мониторинга качества питьевой воды и принимаемых мер по обеспечению безопасности населения в зонах подтопления. Она подчеркнула, что в медучреждениях должен быть сформирован необходимый коечный фонд, запас медпрепаратов и вакцин.
В ПВР необходимо вести контроль качества пищевых продуктов и воды, добавили в Роспотребнадзоре.
Попова продолжит работу в регионе, уточнили в пресс-службе.