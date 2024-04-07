Рейтинг@Mail.ru
Глава Курганской области предупредил об ухудшении ситуации с паводками - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/pavodki-1938344147.html
Глава Курганской области предупредил об ухудшении ситуации с паводками
Глава Курганской области предупредил об ухудшении ситуации с паводками - РИА Новости, 07.04.2024
Глава Курганской области предупредил об ухудшении ситуации с паводками
Прогноз по паводку в Курганской области ухудшается, так, вода в Курган может прийти через 4 дня, жителям более 50 населенных пунктов, подпадающих в зону... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T09:17
2024-04-07T09:17
курган
курганская область
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735223777_0:212:3068:1937_1920x0_80_0_0_af9cb4b0abbf21a94bf722c2d745fced.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр – РИА Новости. Прогноз по паводку в Курганской области ухудшается, так, вода в Курган может прийти через 4 дня, жителям более 50 населенных пунктов, подпадающих в зону подтопления, необходимо эвакуироваться, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале. Как сообщала пресс-служба правительства области, Костанайская область Казахстана в десятки раз увеличила объемы сброса воды, более 50 населенных пунктов Курганской области попадают в зону риска подтопления и затопления. С 5 апреля в регионе введен режим повышенной готовности. По данным администрации Кургана, уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08.00 (06.00 мск) 7 апреля составляет 290 см (над "нулем поста"), изменение за сутки плюс 43 см. "Прогноз по паводку в связи с растущими сбросами соседей резко ухудшается. Так, по Кургану уже ожидается уровень воды выше 9 метров с возможным достижением уровня 1994 года… Вода в Звериноголовское расчетно придет через 2-3 дня, в Курган через 4 дня, с пиком паводка в Кургане через 7 дней от сегодня. Время прихода воды указывается предварительно. Может быть раньше или позже", - написал глава региона. Он уточнил, что могут быть подтоплены Тополя, Черёмухово, Глинки, Челноково, Малое Чаусово, Увал, Вороновка, Восточный, Северный, Кулацкий, Камчиха, Арбинка и другие районы города, десятки СНТ, а также десятки сёл в Кетовском, Притобольном, Куртамышском, Звериноголовском, Целинном и Белозерском округах. "Причем этот список может расшириться в зависимости от роста объёмов сброса вод соседями", - пояснил Шумков. По словам губернатора, жителям необходимо эвакуироваться. "Не ждите дополнительных предупреждений, не тратьте времени, собирайте вещи, документы, родных и близких, домашних животных, отселяйтесь из мест подтоплений. Будем надеяться, что последствия могут быть мягче. Но пусть это станет приятной неожиданностью. А сейчас надо готовиться к худшему. Это стихия", - добавил он. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, так, в Целинном муниципальном округе в зону возможного подтопления попадают села Красный Октябрь и Усть-Уйское. Превентивную эвакуацию жителей Красного Октября начали 5 апреля, в воскресенье она продолжается. Из 66 человек, проживающих в деревне, 31 эвакуирован, большинство разместились у родственников. Седьмого апреля планируется прибытие дополнительной группировки сил и средств МЧС России в количестве 100 человек и 8 единиц техники (2 транспортёра и 6 плавсредств) из Уральского учебно-спасательного центра и Уральского поисково-спасательного отряда (Екатеринбург).
https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html
https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html
курган
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735223777_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_59fdd1b2ea52f564b0d5dccb57a76564.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курган, курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Курган, Курганская область, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Глава Курганской области предупредил об ухудшении ситуации с паводками

Глава Курганской области Шумков призвал жителей эвакуироваться из-за паводков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГубернатор Курганской области Вадим Шумков
Губернатор Курганской области Вадим Шумков - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Губернатор Курганской области Вадим Шумков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр – РИА Новости. Прогноз по паводку в Курганской области ухудшается, так, вода в Курган может прийти через 4 дня, жителям более 50 населенных пунктов, подпадающих в зону подтопления, необходимо эвакуироваться, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале.
Как сообщала пресс-служба правительства области, Костанайская область Казахстана в десятки раз увеличила объемы сброса воды, более 50 населенных пунктов Курганской области попадают в зону риска подтопления и затопления. С 5 апреля в регионе введен режим повышенной готовности.
Глава сельсовета Солнечное Алтайского края на камеру переплыл огромную лужу
На Алтае проверили ситуацию в селе, глава которого переплыл лужу
4 апреля, 17:11
По данным администрации Кургана, уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08.00 (06.00 мск) 7 апреля составляет 290 см (над "нулем поста"), изменение за сутки плюс 43 см.
"Прогноз по паводку в связи с растущими сбросами соседей резко ухудшается. Так, по Кургану уже ожидается уровень воды выше 9 метров с возможным достижением уровня 1994 года… Вода в Звериноголовское расчетно придет через 2-3 дня, в Курган через 4 дня, с пиком паводка в Кургане через 7 дней от сегодня. Время прихода воды указывается предварительно. Может быть раньше или позже", - написал глава региона.
Он уточнил, что могут быть подтоплены Тополя, Черёмухово, Глинки, Челноково, Малое Чаусово, Увал, Вороновка, Восточный, Северный, Кулацкий, Камчиха, Арбинка и другие районы города, десятки СНТ, а также десятки сёл в Кетовском, Притобольном, Куртамышском, Звериноголовском, Целинном и Белозерском округах. "Причем этот список может расшириться в зависимости от роста объёмов сброса вод соседями", - пояснил Шумков.
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео
5 апреля, 23:46
По словам губернатора, жителям необходимо эвакуироваться. "Не ждите дополнительных предупреждений, не тратьте времени, собирайте вещи, документы, родных и близких, домашних животных, отселяйтесь из мест подтоплений. Будем надеяться, что последствия могут быть мягче. Но пусть это станет приятной неожиданностью. А сейчас надо готовиться к худшему. Это стихия", - добавил он.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, так, в Целинном муниципальном округе в зону возможного подтопления попадают села Красный Октябрь и Усть-Уйское. Превентивную эвакуацию жителей Красного Октября начали 5 апреля, в воскресенье она продолжается. Из 66 человек, проживающих в деревне, 31 эвакуирован, большинство разместились у родственников. Седьмого апреля планируется прибытие дополнительной группировки сил и средств МЧС России в количестве 100 человек и 8 единиц техники (2 транспортёра и 6 плавсредств) из Уральского учебно-спасательного центра и Уральского поисково-спасательного отряда (Екатеринбург).
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
Инфографика
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
КурганКурганская областьВадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала