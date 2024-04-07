https://ria.ru/20240407/pavodki-1938344147.html

Глава Курганской области предупредил об ухудшении ситуации с паводками

Глава Курганской области предупредил об ухудшении ситуации с паводками - РИА Новости, 07.04.2024

Глава Курганской области предупредил об ухудшении ситуации с паводками

Прогноз по паводку в Курганской области ухудшается, так, вода в Курган может прийти через 4 дня, жителям более 50 населенных пунктов, подпадающих в зону... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T09:17

2024-04-07T09:17

2024-04-07T09:17

курган

курганская область

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр – РИА Новости. Прогноз по паводку в Курганской области ухудшается, так, вода в Курган может прийти через 4 дня, жителям более 50 населенных пунктов, подпадающих в зону подтопления, необходимо эвакуироваться, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале. Как сообщала пресс-служба правительства области, Костанайская область Казахстана в десятки раз увеличила объемы сброса воды, более 50 населенных пунктов Курганской области попадают в зону риска подтопления и затопления. С 5 апреля в регионе введен режим повышенной готовности. По данным администрации Кургана, уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08.00 (06.00 мск) 7 апреля составляет 290 см (над "нулем поста"), изменение за сутки плюс 43 см. "Прогноз по паводку в связи с растущими сбросами соседей резко ухудшается. Так, по Кургану уже ожидается уровень воды выше 9 метров с возможным достижением уровня 1994 года… Вода в Звериноголовское расчетно придет через 2-3 дня, в Курган через 4 дня, с пиком паводка в Кургане через 7 дней от сегодня. Время прихода воды указывается предварительно. Может быть раньше или позже", - написал глава региона. Он уточнил, что могут быть подтоплены Тополя, Черёмухово, Глинки, Челноково, Малое Чаусово, Увал, Вороновка, Восточный, Северный, Кулацкий, Камчиха, Арбинка и другие районы города, десятки СНТ, а также десятки сёл в Кетовском, Притобольном, Куртамышском, Звериноголовском, Целинном и Белозерском округах. "Причем этот список может расшириться в зависимости от роста объёмов сброса вод соседями", - пояснил Шумков. По словам губернатора, жителям необходимо эвакуироваться. "Не ждите дополнительных предупреждений, не тратьте времени, собирайте вещи, документы, родных и близких, домашних животных, отселяйтесь из мест подтоплений. Будем надеяться, что последствия могут быть мягче. Но пусть это станет приятной неожиданностью. А сейчас надо готовиться к худшему. Это стихия", - добавил он. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, так, в Целинном муниципальном округе в зону возможного подтопления попадают села Красный Октябрь и Усть-Уйское. Превентивную эвакуацию жителей Красного Октября начали 5 апреля, в воскресенье она продолжается. Из 66 человек, проживающих в деревне, 31 эвакуирован, большинство разместились у родственников. Седьмого апреля планируется прибытие дополнительной группировки сил и средств МЧС России в количестве 100 человек и 8 единиц техники (2 транспортёра и 6 плавсредств) из Уральского учебно-спасательного центра и Уральского поисково-спасательного отряда (Екатеринбург).

https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html

https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html

курган

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курган, курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия