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В Орске из-за наводнения временно прекратили стационарную медпомощь

В Орске из-за наводнения временно прекратили стационарную медпомощь - РИА Новости, 07.04.2024

В Орске из-за наводнения временно прекратили стационарную медпомощь

Стационарная медицинская помощь в частично затопленном Орске временно прекращена, в случае необходимости пациенты будут направляться в Новотроицк и Оренбург,... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T20:17

2024-04-07T20:17

2024-04-07T20:26

орск

новотроицк

здоровье - общество

оренбург

происшествия

прорыв дамбы в орске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

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УФА, 7 апр — РИА Новости. Стационарная медицинская помощь в частично затопленном Орске временно прекращена, в случае необходимости пациенты будут направляться в Новотроицк и Оренбург, сообщили в минздраве Оренбургской области."Стационарная медицинская помощь в плановой форме в больницах Орска временно прекращена, в случае необходимости пациенты будут направляться в учреждения Новотроицка и Оренбурга. В Орске в настоящее время оказывается преимущественно экстренная и неотложная стационарная медицинская помощь в стационарах по адресам - ул. Новосибирская, 117 и ул. Станиславского, 50", - сообщает минздрав области.По данным ведомства, коечный фонд в этих двух стационарах, расположенных вне опасности затопления, достаточен для оказания неотложной помощи, также штатно работают педиатрические и инфекционные койки в городе."В случае необходимости будет развернуто свыше 300 коек в онкодиспансере, Детской больнице, Инфекционной больнице, в Новотроицке, необходимые поручения по возможности развертывания коек в течение двух часов руководители получили. Имеется весь необходимый запас медикаментов. Проблем с обеспечением больниц Орска кадрами и материальными ресурсами в настоящее время нет", - добавили в ведомстве.По данным минздрава региона, часть поликлиник в Орске также оказались в зоне подтопления, поэтому в этих учреждениях медпомощь прекращена и будет обеспечиваться на дому. "С этой целью значительно усилены неотложные бригады для обслуживания больных на дому. Вся необходимая информация имеется на сайтах городских больниц. Ситуация управляема. При необходимости будут привлечены медицинские организации Оренбурга и других субъектов нашей страны", - отметили в ведомстве.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр КуренковВ Оренбургской области действует режим ЧС на федеральном уровне.

орск

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орск, новотроицк, здоровье - общество, оренбург, происшествия, прорыв дамбы в орске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)