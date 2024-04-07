https://ria.ru/20240407/orsk-1938395110.html

В Орске эвакуируют жителей еще одного района из-за угрозы затопления

В Орске эвакуируют жителей еще одного района из-за угрозы затопления - РИА Новости, 07.04.2024

В Орске эвакуируют жителей еще одного района из-за угрозы затопления

Из-за угрозы подтопления новых улиц в Орске объявлена эвакуация местных жителей, сообщает администрация города. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T14:40

2024-04-07T14:40

2024-04-07T14:49

происшествия

орск

вяземский

урал

прорыв дамбы в орске

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УФА, 7 апр – РИА Новости. Из-за угрозы подтопления новых улиц в Орске объявлена эвакуация местных жителей, сообщает администрация города. Существует угроза подтопления района от улицы Вяземской до улицы Краматорской, информирует мэрия. "Администрация города Орска приняла превентивное решение, не дожидаясь критической ситуации эвакуировать жителей данной территории в пункты временного размещения. Автобусы ожидают людей на кольце ул. Новосибирской и Вяземской, ул. Станиславского и Вяземской", - говорится в сообщении администрации Орска. Пятого апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.

https://ria.ru/20240407/orsk-1938347625.html

орск

вяземский

урал

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происшествия, орск, вяземский, урал, прорыв дамбы в орске