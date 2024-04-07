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В Орске эвакуируют жителей еще одного района из-за угрозы затопления - РИА Новости, 07.04.2024
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14:40 07.04.2024 (обновлено: 14:49 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/orsk-1938395110.html
В Орске эвакуируют жителей еще одного района из-за угрозы затопления
В Орске эвакуируют жителей еще одного района из-за угрозы затопления - РИА Новости, 07.04.2024
В Орске эвакуируют жителей еще одного района из-за угрозы затопления
Из-за угрозы подтопления новых улиц в Орске объявлена эвакуация местных жителей, сообщает администрация города. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T14:40
2024-04-07T14:49
происшествия
орск
вяземский
урал
прорыв дамбы в орске
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УФА, 7 апр – РИА Новости. Из-за угрозы подтопления новых улиц в Орске объявлена эвакуация местных жителей, сообщает администрация города. Существует угроза подтопления района от улицы Вяземской до улицы Краматорской, информирует мэрия. "Администрация города Орска приняла превентивное решение, не дожидаясь критической ситуации эвакуировать жителей данной территории в пункты временного размещения. Автобусы ожидают людей на кольце ул. Новосибирской и Вяземской, ул. Станиславского и Вяземской", - говорится в сообщении администрации Орска. Пятого апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.
https://ria.ru/20240407/orsk-1938347625.html
орск
вяземский
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происшествия, орск, вяземский, урал, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Вяземский, Урал, Прорыв дамбы в Орске
В Орске эвакуируют жителей еще одного района из-за угрозы затопления

В Орске эвакуируют жителей еще одного района из-за угрозы затопления улиц

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
УФА, 7 апр – РИА Новости. Из-за угрозы подтопления новых улиц в Орске объявлена эвакуация местных жителей, сообщает администрация города.
Существует угроза подтопления района от улицы Вяземской до улицы Краматорской, информирует мэрия.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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"Администрация города Орска приняла превентивное решение, не дожидаясь критической ситуации эвакуировать жителей данной территории в пункты временного размещения. Автобусы ожидают людей на кольце ул. Новосибирской и Вяземской, ул. Станиславского и Вяземской", - говорится в сообщении администрации Орска.
Пятого апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.
В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.
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