https://ria.ru/20240407/orsk-1938389996.html

Школы в подтопленном Орске перевели на дистанционное обучение

Школы в подтопленном Орске перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 07.04.2024

Школы в подтопленном Орске перевели на дистанционное обучение

Школы в зоне подтопления Орска перевели на дистанционное обучение, сообщили РИА Новости на "горячей линии" министерства образования и науки Оренбургской... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T14:11

2024-04-07T14:11

2024-04-07T20:56

происшествия

орск

оренбургская область

урал

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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УФА, 7 апр – РИА Новости. Школы в зоне подтопления Орска перевели на дистанционное обучение, сообщили РИА Новости на "горячей линии" министерства образования и науки Оренбургской области. "Образовательные учреждения, попадающие в зону подтопления в Орске, перевели на дистанционное обучение с сегодняшнего дня. Школы должны сообщить об этом родителям учащихся", - сказал собеседник агентства. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города Орска, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

орск

оренбургская область

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, орск, оренбургская область, урал, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске